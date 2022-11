Manchester City: c'est officiel, Pep Guardiola prolonge l'aventure jusqu'en 2025

En fin de contrat en juin prochain, Pep Guardiola confirme son attachement à Manchester City. L'entraîneur espagnol a paraphé un nouveau contrat de deux ans avec les Skyblues, soit jusqu'en 2025.

Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de titres... le conte de fées entre Manchester City et Pep Guardiola ne pouvait pas s'arrêter si subitement, un soir de juin 2023, sans qu'aucun effort ne soit fait pour poursuivre l'aventure. Initialement lié aux Skyblues jusqu'en 2023, Pep Guardiola a prolongé son bail de deux ans, jusqu'au 30 juin 2025. Le club l'a annoncé ce mercredi dans la matinée.

Un palmarès exceptionnel

L'ancien entraîneur du Barça et du Bayern a glané 11 trophées majeurs à Manchester, dont quatre des cinq derniers titres de Premier League. Seul Liverpool a réussi à lui priver de la Premier League en 2019-2020. Il a remporté 271 des 374 matchs qu'il a dirigés, ce qui lui donne un pourcentage de victoire de 72,4 %. City a marqué 921 buts au cours de cette période, à une moyenne de 2,46 buts par match. Il est le deuxième entraîneur cityzen d'après-guerre à avoir dirigé le plus de matchs, derrière Mc Dowall (587) entre 1950 et 1963. Ces deux dernières saisons, Manchester City a disputé une finale et une demi-finale de Ligue des champions, sans pour le moment parvenir à glaner le trophée suprême.

Un accord unanime entre les deux parties

"Je suis ravi que le voyage de Pep avec le club de football de Manchester City se poursuive. Il a déjà tant contribué au succès et au tissu de cette organisation, et c'est excitant de penser à ce qui pourrait être possible compte tenu de l'énergie, de la soif et de l'ambition qu'il a encore", a déclaré Khaldoon Al Mubarak, le président du club. Le son de cloche est identique du côté de Pep Guardiola, qui n'a pas caché sa joie.

"Je suis tellement heureux de rester à Manchester City pendant encore deux ans. Je ne saurais trop remercier tout le monde au club de m'avoir fait confiance. Je suis heureux et confortable ici. J'ai tout ce qu'il faut pour faire mon travail du mieux possible, a t-il confié.Dès le premier jour, j'ai ressenti quelque chose de spécial ici. Je ne peux pas être dans un meilleur endroit. J'ai toujours le sentiment que nous pouvons faire plus ensemble et c'est pourquoi je veux rester et continuer à me battre pour des trophées."

Deuxième de Premier League à cinq points d'Arsenal, City va devoir montrer un meilleur visage après la trêve Coupe du monde pour espérer conserver son titre. En Ligue des champions, les hommes de Pep Guardiola ont hérité de Leipzig en huitièmes de finale.