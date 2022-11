Manchester City: Pep Guardiola verrouillé jusqu'en 2025?

Entraîneur des skyblues depuis 2016, Pep Guardiola se sent bien à Manchester City, et le bien-être est réciproque. D'après The Athletic, l'ancien entraîneur du Barça et du Bayern devrait prolonger jusqu'en 2025 à City.

Entre Pep Guardiola et Manchester City, cela semble être le mariage parfait. L'histoire qui dure depuis 2016 et qui aurait pu prendre fin dans quelques mois (en juin 2023) devrait se prolonger de deux ans, soit jusqu'en 2025, à en croire les informations de The Athletic.

L'accord sera conclu autour d'un contrat initial d'un an, avec une année en option. Cela signifie que l'une ou l'autre des parties pourrait choisir d'y mettre fin plus tôt si elle le souhaite. La structure est la même que celle du contrat qu'il a signé en novembre 2020. L'officialisation est attendue sous peu.

Depuis son arrivée en 2016, Il a depuis remporté quatre titres de Premier League avec Manchester City, ainsi qu'une FA Cup et la Coupe de la ligue à quatre reprises. Il a également atteint la finale de la Ligue des champions en 2020-2021, battu par Chelsea (1-0)

Guardiola heureux, City aussi

Plus tôt cette saison, Pep Guardiola avait laissé entendre qu'il se sentait bien à Manchester, et qu'un changement d'air ne faisait pas partie de ses priorités. "(Vais-je) rester dans un autre endroit pendant sept ans? Non je ne pense pas. Il est difficile de trouver ce que j'ai ici en tant que gestionnaire", avait-il déclaré comme le rappelle le média anglais.

"Pour être manager pendant longtemps, il faut être tellement soutenu. Les résultats aident beaucoup, c'est indéniable. Dans ce monde, ils vous virent, ils vous virent, nous le savons. Mais, dans les grands clubs, une partie du succès du manager est le président, le directeur sportif en particulier, les dirigeants et tous les gens ici. Cela va aux médias, aux fans et aux joueurs. Il y a de la stabilité. C'est pourquoi je pense que cela ne peut arriver que dans quelques clubs", avait développé le technicien espagnol.