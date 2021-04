Manchester City: De Bruyne prolonge en partie grâce... aux data

Selon The Athletic, avant de prolonger jusqu’en 2025 avec Manchester City, Kevin De Bruyne a engagé des analystes chargés de lui dire à quel point il est important pour l'équipe, et ce qu'elle mettra en place pour continuer de gagner des titres importants.

Au lendemain d’une très belle performance de sa part en Ligue des champions, Manchester City a officialisé la poursuite de sa collaboration avec Kevin De Bruyne (29 ans), jusqu’en 2025. L’international belge, impliqué sur les deux buts de son équipe contre le Borussia Dortmund (2-1), a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires, convaincu du rôle qui sera le sien à l’avenir dans cette équipe.

Kevin De Bruyne avait deux exigences principales lors des négociations de son contrat avec Manchester City, entamées en début de saison: premièrement, que son importance soit valorisée par une augmentation de salaire conséquente. Et deuxièmement, que le club anglais continue de faire tout son possible pour remporter la Ligue des champions.

Pas encore de C1 à son palmarès

Sur ce deuxième point, le Belge tenait à s’en assurer lui-même, c’est pourquoi il a, selon The Athletic, fait appel à des analystes chargés d’étudier tous les aspects de sa contribution à l’équipe, et les chances de succès de Manchester City dans les saisons à venir. De Bruyne voulait des informations sur ses propres performances et l’impact de celles-ci sur le rendement de Manchester City.

Mais aussi des prévisions sur la capacité de l’effectif du club anglais à continuer à se battre pour gagner des titres, en fonction de l’âge et des qualités des joueurs qui le composent. Cette analyse s’est également basée sur la façon dont les grands rivaux de City se positionnent. Les résultats l'ont visiblement convaincu puisqu’à la lecture de ses récentes déclarations, il n'y a pas d'autre endroit où il aimerait être.

Arrivé à City en août 2015, en provenance de Wolfsburg, De Bruyne a remporté deux titres de champion d'Angleterre avec le club mancunien, quatre Coupes de la Ligue et une Coupe d'Angleterre, mais pas encore de Ligue des champions. Un titre qu'il pourrait accrocher à son palmarès d'ici la fin de son contrat. Il aura alors 34 ans.