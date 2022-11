Manchester City: Guardiola donne des nouvelles d'Haaland après ses pépins physiques

Absent lors des deux derniers matchs de Manchester City en raison d'une blessure, Erling Haaland pourrait être de retour ce samedi face à Fulham. L'attaquant norvégien se sent mieux selon son entraîneur, Pep Guardiola.

Erling Haaland, qui a raté les deux derniers matches de Manchester City, se sent "beaucoup mieux" et veut retourner sur le terrain pour la réception de Fulham samedi en Premier League, a annoncé son entraîneur, Pep Guardiola, vendredi. "Il va beaucoup mieux. Nous allons décider aujourd'hui s'il jouera ou non samedi (...) c'est une bonne première étape, mais nous avons un autre entraînement cet après-midi et nous verrons", a précisé le technicien catalan, qui reste prudent.

Auteur d'un début de saison canon

Blessé à un pied puis malade, le prolifique attaquant norvégien a manqué le déplacement à Leicester en Premier League (victoire 1-0 le 29 octobre) puis le match de Ligue des champions contre le Séville FC (victoire 3-1 le 2 novembre). Il a repris l'entraînement jeudi.

Le retour du Norvégien, auteur de 22 buts en 16 matchs, toutes compétitions confondues, sera un atout précieux pour les champions d'Angleterre en titre, actuellement deuxièmes de Premier League à deux points d'Arsenal.