Manchester City: Mahrez aurait dû jouer dans la saison 2 de "Validé"

Lors de son passage dans une émission sur Mouv’, Franck Gastambide a révélé que Riyad Mahrez devait faire une apparition dans la saison 2 de "Validé", sortie cette semaine. Le réalisateur de la série sur les coulisses du rap français s’était même mis d’accord avec l’attaquant de Manchester City.

Entre le studio et le vestiaire, la passerelle est souvent très étroite. La plupart des stars de la musique connaissent celles du ballon rond. Les uns regardent les matchs, les autres écoutent du son. Et tout le monde se retrouve pour débriefer entre potes. C’est cette connexion que Franck Gastambide a voulu montrer dans la suite de "Validé". Avec un guest particulièrement prestigieux. Invité de l’émission "Mouv’ Rap Club", le réalisateur de la série sur les coulisses du rap français a révélé que Riyad Mahrez devait apparaître dans la saison 2 (sortie cette semaine).

Après la diffusion de la première saison, l’attaquant de Manchester City en avait discuté avec Gastambide. Et le héros de l’Algérie, natif du Val-d’Oise (au nord de la région parisienne), était chaud pour tenter l’aventure. L’idée était de lui offrir une séquence dans laquelle il aurait joué son propre rôle.

"Jusqu’au dernier moment, on a espéré"

"On a des potes en commun, raconte le réalisateur de ‘Taxi 5’. Pendant le confinement (début 2020, ndlr), Riyad Mahrez m’appelle. Il a aimé la série. Moi, je lui dis: ‘Tu as aimé la série? Bah viens on fait un truc’ (sourire). Ryiad Mahrez devait être dans la saison 2, sauf qu’il joue à City et qu’on ne peut pas aller tourner là-bas. Jusqu’au dernier moment, on a espéré. Mais au final, on n’a pas pu le faire."

Idem pour la chanteuse Aya Nakamura. Malgré son accord, elle n’a pas pu se libérer pour rejoindre le plateau. Problème d’agenda. "C’est très restreint le créneau de tournage, explique Gastambide. Ce n’est pas un clip-là. C’est 80 personnes, des décors loués des semaines à l’avance. Et parfois au niveau des plannings, ça ne rentre pas malgré la volonté des gens."