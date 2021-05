Crystal Palace-Manchester City: Guardiola change presque tout avant de retrouver le PSG

Pep Guardiola a choisi de laisser plusieurs titulaires habituels au repos ce samedi lors de la 34e journée de Premier League et du match contre Crystal Palace. Avant la demi-finale retour de Ligue des champions face au PSG, mardi prochain, Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez sont remplaçants face aux Eagles, entre autres.

La fraîcheur physique pourrait jouer un grand rôle lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le PSG, mardi prochain à l'Etihad Stadium (dès 21h sur RMC Sport 1). Pep Guardiola l'a bien compris a procédé à huit changements dans son onze de départ pour la duel face à Crystal Palace lors de la 34e journée de Premier League ce samedi.

Les deux buteurs de la demie européenne, Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez, débuteront sur le banc face aux Eagles. Idem pour Phil Foden, laissé au repos après une prestation plutôt quelconque face au PSG. Taulier de la défense des Skyblues cette saison, le Portugais Ruben Dias est laissé au repos et assistera au début de match depuis le banc de touche. Titulaires contre le club francilien, Kyle Walker et Bernardo Silva s'installeront avec le défenseur central lusitanien. Victime d'une grosse semelle d'Idrissa Gueye, Ilkay Gündogan figure également parmi les remplaçants.

Les Fenchies relancés, Agüero et Jesus associés

Grands gagnants de la rotation instaurée par Pep Guardiola ce samedi, Aymeric Laporte et Benjamin Mendy retrouvent une place dans le onze de départ. Le central tricolore sera associé au Néerlandais Nathan Aké en charnière alors que le latéral gauche débutera seulement son dixième match de la saison en championnat.

Laissés sur le banc au Parc des Princes, Sergio Agüero et Gabriel Jesus débuteront également ce match important face à Crystal Palace et seront soutenus par Raheem Sterling et Ferran Torres. Une victoire de Manchester City ce samedi, couplée à une défaite de United contre Liverpool dimanche (17h30) et les Citizens de Pep Guardiola décrocheront un nouveau titre de champion outre-Manche. Le tout en faisant tourner avant la demi-finale retour de Ligue des champions.

>> Manchester City-PSG, c'est le mardi 4 mai dès 21h sur RMC Sport 1

La compo de Crystal Palace: Guaita - Ward, Dann, Kouyaté, Mitchell - Milivojevic, Eze, Riedewald - Townsend, Zaha, Benteke.

Remplaçants: Butland, Van Aanholt, Cahill, Kelly, Schlupp, McCarthy, Ayew, Mateta, Batshuayi.

La compo de Manchester City: Ederson - Cancelo, Aké, Laporte, Mendy - Rodrigo, Fernandinho, Sterling, Torres - Agüero, Jesus.

Remplaçants: Steffen, Walker, Dias, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne, Silva, Foden, Mahrez.