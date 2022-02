Premier League: tenu en échec par Watford, Manchester United patine, Ronaldo aussi

Manchester United a concédé un nouveau match nul en Premier League, face à Watford à Old Trafford. Les Red Devils n’avancent plus: ils sont toujours provisoirement quatrièmes, mais à portée de fusil d’Arsenal et Tottenham, qui comptent des matchs en retard.

Mauvaise affaire pour Manchester United, incapable de marquer contre Watford et qui a concédé le nul, 0-0 à Old Trafford, ce samedi. Cela fait deux points de perdus dans la course à la Ligue des champions, comme contre Burnley et Southampton, rien que ce mois-ci. Toutes compétitions confondues, le bilan est lui aussi très mauvais, avec seulement deux victoires lors des sept derniers matchs.

Les choix de Ralf Rangnick, dont celui d’aligner en attaque le jeune Anthony Elanga plutôt que Marcus Rashford ou Jadon Sancho, n’ont pas payé. Le Suédois, buteur face à l’Atético et Leeds ces sept derniers jours, est resté muet aujourd’hui.

Ronaldo en difficulté

Mais le symbole de ce nouveau match nul reste toutefois Cristiano Ronaldo. Le Portugais a marqué un seul but en 10 matchs en 2022, face à Brighton, et n’a adressé aucune passe décisive. Face à Watford, il a tiré au but quatre fois sans trouver la faille et n’a cessé d’exprimer sa frustration. Après un début de saison digne d’un conte de fée, le numéro 7 de Manchester semble incapable d’aider son équipe à relever la tête.

Au classement, les Red Devils pointent encore à la quatrième place provisoire, mais ils sont menacés par Arsenal et Tottenham, qui comptent plusieurs matchs en retard et peuvent repasser devant dans la course à la Ligue des champions. Surtout, le programme des Mancuniens promet de se durcir largement lors des trois prochaines journées avec des chocs contre Manchester City, Tottenham et Liverpool qui devraient encore leur coûter quelques points.