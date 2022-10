Manchester United: Greenwood arrêté pour avoir enfreint son contrôle judiciaire

Libéré sous caution par la justice britannique alors qu’il est accusé de viol, d'agression et de menaces de mort, l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood a de nouveau été arrêté pour être entré en contact avec la victime présumée.

Mason Greenwood n’en a pas terminé avec ses problèmes judiciaires. Accusé de viol, l’attaquant anglais, toujours sous contrat avec Manchester United, a été encore arrêté ce samedi matin pour avoir pris contact avec la victime présumée, apprend The Sun.

Il est pour rappel accusé de viol, agression et menaces de mort, ce qui lui a notamment valu d’être placé en détention provisoire en janvier dernier, après la publication sur les réseaux sociaux d'images et de vidéos montrant une femme le visage en sang et avec des contusions sur le corps.

Sa liberté sous caution prolongée en juin dernier

Ce matin, des policiers se seraient rendus à son domicile, "à 17.000 euros par mois" et l’auraient donc arrêté, le suspectant d’avoir repris contact avec la plaignante, ce qui n’est pas autorisé par sa liberté sous caution, prolongée deux fois dont la dernière au mois de juin. En attendant l’issue de sa procédure, le joueur reçoit toujours son salaire de plus de 350.000 euros par mois, selon le tabloïd anglais.

Toujours officiellement présent dans l’effectif mancunien, il avait toutefois été retiré des jeux vidéo FIFA 22 et Football Manager 2022 alors que son sponsor Nike l’a aussi lâché et qu’il n’est plus possible d’acheter des produits dérivés à son nom. Son dernier match remonte au 22 janvier dernier et une victoire face à West Ham (1-0). Depuis, son club l’a suspendu, annonçant qu’il "ne tolérait aucune forme de violence" sans mettre fin à son contrat, qui court jusqu’en 2025.