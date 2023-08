Manchester United: gros coup dur pour Hojlund, la recrue star des Red Devils

Rasmus Hojlund (20 ans), recruté 75 millions d’euros par Manchester United cet été, souffre d’une blessure au dos plus grave que prévu et qui pourrait le priver du début de saison.

Manchester United va débuter la saison sans sa recrue phare Rasmus Hojlund (20 ans). Selon le Daily Mail, le club anglais a découvert une blessure dans le dos du joueur lors du passage de sa visite médicale la semaine dernière. Celle-ci serait due au stress et va l’éloigner des terrains pour les premières rencontres des Red Devils. Le risque serait en effet d’aggraver ce point sensible et de provoquer une fracture.

Il va manquer les deux premiers maychs de la saiso, voire plus

Selon le média, l’absence du Danois est déjà acquise pour les deux premiers matchs de la saison en Premier League contre Wolverhampton, lundi, puis Tottenham le 19 août. Manchester n’avait pas caché un petit contre-temps chez sa recrue la plus chère de l’été, arrachée à l’Atalanta Bergame contre 75 millions d’euros (la presse anglaise évoque même le montant de 83 millions d’euros). Il avait expliqué que le joueur aurait besoin de quelques semaines pour atteindre sa forme optimale en raison d’un petit pépin occasionné lors d’un entraînement, sans donner davantage d’explication.

Le joueur avait alors passé une nouvelle IRM mettant en évidence ce problème au dos. Son absence pourrait s’étirer au-delà des deux premiers matchs de la saison par mesure de précaution. Lors de la saison 2019-2020, Marcus Rahsford avait manqué plusieurs semaines de compétition en raison d’une double fracture de stress au dos. Manchester United ne veut donc prendre aucun risque et active toutes les mesures nécessaires pour éviter d’en arriver à ce stade. En interne, le club se montrerait certain d’un retour à la compétition d’Hojlund en pleine possession de ses moyens après une période de repos.

Le puissant international danois (six sélections, six buts) a fait l’objet de nombreuses convoitises en Europe cet été (PSG, Chelsea, Juventus, Inter Milan) après une première saison remarquée à l’Atalanta Bergame (9 buts en 32 matchs de Serie A). Le club italien avait déboursé 20 millions d’euros pour le faire venir du Sturm Graz l’été dernier. Le joueur a rejoint le Nord de l’Angleterre moins d’un an plus tard en s’engageant pour cinq ans (plus une année supplémentaire en option).