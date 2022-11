Manchester United: l'affiche géante de Ronaldo retirée de la façade d'Old Trafford

Après la sortie polémique de Cristiano Ronaldo dans la presse, où il a vivement critiqué son club, Manchester United a décidé d'effacer les images de la star portugaise de l'enceinte de son stade. Une affiche géante du Portugais a ainsi été retirée.

Rien ne va plus entre Cristiano Ronaldo et Manchester United depuis que des passages de l'interview de la star portugaise avec le journaliste Piers Morgan sont sortis dans la presse. Le joueur assurait notamment n'avoir aucun respect pour son entraîneur, et avait vivement critiqué l'organigramme du club.

Ce mercredi, le club de Manchester a diligenté une équipe d'ouvriers pour retirer l'affiche géante représentant Ronaldo sur les murs exterieurs d'Old Trafford, comme le montrent des images d'ESPN.

Un entretien choc en deux parties

Actuellement avec sa sélection pour préparer le Mondial, Cristiano Ronaldo a livré un long entretien au journaliste Piers Morgan. Une interview en deux parties qui devrait être publiée ce mercredi soir puis jeudi soir. Le journaliste a d'ailleurs teasé plusieurs sujets sur ses réseaux sociaux pour l'occasion. Il promet notamment un passage sur Lionel Messi qui fera "la Une des journaux".

La première partie doit sortir ce soir à 21h. En attendant, Cristiano Ronaldo, malade, était absent de l'entraînement du Portugal ce mercredi.