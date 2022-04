Manchester United: la police anglaise a ouvert une enquête après le coup de sang de Cristiano Ronaldo

Alors qu'il s'est excusé après son excès de colère lié à la défaite de Manchester United contre Everton samedi (1-0), Cristiano Ronaldo est visé par une enquête de la police de Merseyside.

La police de Merseyside a confirmé qu'elle enquêtait sur un incident après la recontre entre Everton et Manchester United. Sans le nommer, l'institution évoque la grosse colère de Cristiano Ronaldo, qui a balancé par terre le téléphone d'un supporter des Toffees au moment de regagner les vestiaires. "La police de Merseyside peut confirmer qu'elle mène une enquête à la suite d'un incident lors du match Everton-Manchester United à Goodison Park impliquant un joueur alors qu'il quittait le terrain. Elle parlera à toutes les parties impliquées", peut-on lire sur Twitter.

De son côté, la Fédération anglaise a déclaré à The Athletic être "au courant de l'incident" et va demander "des observations à ce sujet aux deux clubs et au joueur impliqué."

Les excuses de CR7

Après son coup de sang, le Portugais s'est excusé auprès du supporter sur les réseaux sociaux. "Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons, a-t-il déclaré, confirmant ainsi la nervosité qui l’habite en cette fin de saison décevante pour les Red Devils. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l'exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m'excuser pour mon emportement et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford, en signe de fair-play et de sportivité", a publié CR7.

Manchester United a perdu trois précieux points en s’inclinant sur la pelouse d’Everton samedi (1-0), et pointe désormais à six points de la quatrième place occupée par les Spurs de Tottenham. Septièmes de Premier League, les Red Devils n'auront plus le droit à l'erreur lors de leurs sept derniers matches de championnat, surtout que Tottenham l’a facilement emporté à Aston Villa, tandis que les Gunners ont chuté à domicile.