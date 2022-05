Manchester United: lassé d'avoir ciré le banc toute la saison, Mata règle ses comptes

En fin de contrat avec Manchester United, Juan Mata charge le club avoir été écarté pendant presque toute la saison. Il critique notamment "l’attitude" et l’absence de "base solide" au sein du club mancunien.

Juan Mata vide son sac. Utilisé seulement pour la première fois de la saison en championnat le 9 avril dernier, le milieu de terrain espagnol s’en prend à Manchester United, avec qui il arrive en fin de contrat. "Il y avait des opportunités de le faire plus tôt, explique-t-il dans les colonnes de The Athletic à propos de sa titularisation contre Brentford (3-0) le 2 mai dernier, la première de la saison. J'ai senti que lorsque l'équipe avait besoin de marquer, j'aurais pu aider beaucoup plus."

"Nous aurions pu mieux gérer certaines situations"

"Il est clair que sur le terrain, nous avons fait beaucoup d'erreurs, poursuit-il à propos de la mauvaise saison de son club, seulement sixième de Premier League avant la dernière journée. Nous aurions pu aussi mieux gérer certaines situations qui se sont déroulées dans le club, les changements de managers, les choses négatives. En fin de compte, nous laissons peut-être cela puiser trop l'énergie de Carrington".

En effet, Manchester United a connu des derniers mois agités en dehors des terrains. Outre le licenciement de Solskjaer en novembre, les diverses manifestations contre les propriétaires du club et différends entre les joueurs ont rythmé une saison chaotique sur le plan sportif. La cérémonie de fin de saison du club pourrait même être annulée pour éviter de mettre ses joueurs dans l’embarras au terme d’un exercice raté.

"Certaines normes n'ont pas été respectées"

"Peut-être que mon type de football ne correspondait pas à 100% à leur style, ajoute-t-il sur son arrivée au club en 2014 sous les ordres de David Moyes. Qui sait, si quelqu'un d'autre était venu à Manchester United il y a cinq ans, un entraîneur dont l'idée du football correspondait complètement à mes qualités de joueur, peut-être que cela aurait été autre chose."

Lucide sur ses difficultés passées avec les Red Devils ("je n'ai pas toujours bien joué et j'ai eu de mauvaises périodes, j'étais frustré par moi-même"), Mata critique le comportement global du club et des aspects "hors de contrôle". "Certaines normes n'ont pas été respectées, pointe-t-il. Que ce soit l'attitude, le niveau d'entraînement, (ce qu’il se passe) en dehors du terrain, ce qui n'inclut pas les joueurs, nous n'avons pas été assez bons. (…) De nombreuses circonstances peuvent affecter certains comportements. Si vous n'avez pas de base solide, quand les mauvaises choses arrivent, il est difficile de rester tous ensemble".

"Nous avons besoin d'une remise à zéro dans la culture du club"

Libre de tout contrat en juin prochain, le champion du monde 2010 avec la Roja reconnaît avoir "une conversation" avec le futur entraîneur Erik Ten Hag pour une éventuelle prolongation. Il espère quoi qu’il en soit revoir Manchester United à son meilleur niveau et donne plusieurs clés pour remonter la pente. "Nous avons besoin d'une remise à zéro dans la culture du club, estime le joueur de 34 ans. Ce que cela signifie de représenter ce club auprès de n'importe quel joueur, ce qui vous autorise à jouer pour Manchester United, ce qui est attendu sur le terrain et en dehors du terrain. Beaucoup de choses doivent être claires – c'est Manchester United et quiconque ne respecte pas ces normes (…) ne devrait pas être ici". Le message est passé.