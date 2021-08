Mercato: Manchester United retient Pogba, qui ne devrait pas rejoindre le PSG

Malgré sa volonté de s'enganger au PSG, Paul Pogba serait retenu par Manchester United, selon les informations du Parisien. Le milieu français ne devrait donc pas signer à Paris cette année, alors que son contrat prend fin en juin prochain.

Le feuilleton Pogba au PSG pourrait toucher à sa fin. Ce dimanche, Le Parisien annonce en effet que Manchester United ne compterait pas se séparer de son milieu de terrain cet été. Malgré les arrivées coûteuses de Raphaël Varane et Jadon Sancho, le club mancunien ne souhaiterait pas le vendre, à un an de la fin de son contrat.

Manchester United veut 75 millions d'euros

Le quotidien rappelle que le joueur était partant pour retourner en France et le PSG était bel et bien intéressé pour récupérer un nouveau milieu de terrain international, malgré le recrutement de Wijnaldum plus tôt dans le mercato. Mais le club n’aurait formulé aucune offre à Manchester United ni même pris contact avec le club, qui réclamerait pas moins de 75 millions d’euros.

Ce dimanche, jour des adieux de Lionel Messi du Barça et de son arrivée à Paris, Paul Pogba a publié une nouvelle photo sur ses réseaux sociaux sous le maillot de Manchester United et accompagné de la légende suivante: "C’est l’heure de la nouvelle saison!". Sans doute de quoi confirmer la tendance qu’une arrivée au PSG ne semble plus dans ses plans.

Solskjaer avait évoqué des discussions "toujours positives" avec Pogba

Ces derniers jours, son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer s'était montré confiant quant à l'avenir de l'international français: "Paul est revenu et il est frais, c'est toujours un garçon si positif. Les discussions que j'ai eues avec ont toutes été positives".

Fin juillet, il était annoncé que Paris se serait sérieusement positionné sur Pogba, même si une banderole avait ensuite été déployé devant le camp des Loges et le Parc des Princes contre cette éventuelle arrivée. Les récalcitrants à la venue du champion du monde vont pouvoir retrouver le sourire, à quelques heures d’accueillir en plus un joueur d’une autre dimension.