Manchester United: Louis Saha critique l'attitude de Ronaldo, qui n'est "pas plus grand" que le club

Dans des propos rapportés par Bein Sports, Louis Saha, joueur de Manchester United entre 2004 et 2008, a critiqué le comportement actuel de Cristiano Ronaldo. Ancien coéquipier du Portugais, le Français estimé que "CR7" ne peut pas être au-dessus de l'institution.

Manchester United traverse un début de saison très compliqué. L'équipe d'Erik ten Hag, arrivé sur le banc cet été, a perdu ses deux premiers matchs de la saison en Premier League, respectivement face à Brighton (2-1) et Brentford (4-0). A Old Trafford ce lundi, les Red Devils accueilleront Liverpool et auront sans doute bien besoin d'un grand Cristiano Ronaldo, englué dans des rumeurs de départ. Passé au club entre 2004 et 2008, où il a côtoyé "CR7", Louis Saha se montre assez critique avec son ancien coéquipier.

Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo a promis aux supporters qu'il sortira bientôt du silence pour dire la vérité. Mais l'attaquant portugais ne cache pas vraiment ses envies d'ailleurs, pour quitter une équipe qui ne disputera pas la Ligue des champions cette saison.

"Avec tout le respect que je lui dois, je pense qu'il ne s'est pas rendu service, a estimé Saha dans des propos rapportés par Bein Sports. Il a dit qu'il allait bientôt s'exprimer et révéler des choses. Je pense qu'il a peut-être laissé les choses s'aggraver un peu. Et c'est dommage."

"Personne n'est plus grand que le club"

"Il faut avoir du respect pour la situation de Manchester United, a poursuivi l'ancien attaquant français. Parce que l'entraîneur essaie de construire une équipe, et vous dîtes que vous êtes déstabilisé, et que vous voulez partir, à un moment où l'équipe se construit. C'est vraiment difficile. C'est la période de pré-saison, je ne pense pas que Cristiano Ronaldo avait raison."

Néanmoins, les opportunités de rebond pour Cristiano Ronaldo ne semblent pas nombreuses. Plusieurs écuries européennes auraient refusé d'intégrer le vétéran de 37 ans au sein de leur effectif. Il n'est donc pas impossible que Ronaldo finisse par respecter la deuxième année de son contrat à Manchester United. Erik ten Hag a confirmé en tout cas qu'il souhaitait garder sa star.

"Si vous pensez qu'il y a une possibilité de garder le joueur heureux et engagé parce que maintenant nous comprenons que peut-être les choses vont changer dans quelques semaines, que vous vous retrouvez avec un joueur qui peut marquer des buts comme il l'a fait l'année dernière, alors pourquoi pas, bien sûr, nous serons les plus heureux, s'est projeté aussi Louis Saha, à la retraite depuis 2013. Je suis un grand du joueur mais en même temps, je suis un grand supporter de Manchester United et vous devez toujours être un plus grand supporter de l'équipe. Je dis toujours que personne n'est plus grand que le club. Et c'est tout."