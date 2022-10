Manchester United: "Manque de respect", "décevant", "il se pense plus grand que le club"… Ronaldo allumé par la presse

Pas utilisé lors de la victoire de Manchester United contre Tottenham (2-0), mercredi en Premier League, Cristiano Ronaldo a quitté le banc des remplaçants – voire plus – avant même la fin du match. Un comportement que les médias anglais n’ont que très peu goûté, agacés par les états d’âme à répétition du Portugais.

L’attitude de Cristiano Ronaldo agace par-delà la Manche. En quittant ostensiblement le banc des remplaçants – et même l’enceinte d’Old Trafford d’après Laurie Whitwell, journaliste pour The Athletic – avant même la fin du match remporté par Manchester United sur sa pelouse contre Tottenham (2-0), mercredi soir, la star portugaise s’est attirée les foudres des médias anglais.

Qui n’ont pas manqué de critiquer un comportement "personnel" et "égoïste" – "CR7" n’a pas digéré ne pas avoir pu entrer en jeu, Erik ten Hag lui préférant Scott McTominay, Anthony Elanga et Christian Eriksen lors des remplacements effectués – venu entacher la belle performance collective de son équipe. "C’est un manque de respect envers l’équipe, le manager, les fans. (…) Il se pense clairement plus grand que le club", a regretté l’ancien international anglais Danny Mills sur Sky Sports.

Brièvement passé chez les Red Devils, Dion Dublin a lui qualifié la sortie de Ronaldo comme une "erreur monumentale" et un "manque de respect envers [ses] coéquipiers" sur Amazon Prime en Angleterre. Le Manchester Evening News indiquant que son attitude avait été jugée "inacceptable" par Ten Hag.

"Nous voilà encore en train de parler de Cristiano Ronaldo… alors même qu'il n’a pas joué"

"Pour l’un des plus grands joueurs du monde, faire cela alors que son équipe est en train de gagner, en faire une affaire personnelle, c’est décevant", s’est offusqué l’ex-défenseur anglais Micah Richards dans l’émission "Match of the Day" sur la BBC. Avant que l’ancien capitaine gallois Ashley Williams n’ajoute: "C’était une grande soirée pour Manchester United et nous voilà encore en train de parler de Cristiano Ronaldo… alors même qu'il n’a pas joué."

Sans Cristiano Ronaldo, United a en effet livré une de ses plus convaincantes performances cette saison, avec notamment 28 tirs tentés – de nombreux buts supplémentaires étant sauvés par un Hugo Lloris de gala en face. Le Portugais de 37 ans, lui, n’en est pas à sa première sur-réaction depuis son retour à Manchester à l’été 2021. Aux prémices de cette saison, Ronaldo avait déjà quitté Old Trafford avant la fin du match contre le Rayo Vallecano, en marge de la dernière rencontre amicale de pré-saison de son club en août.

Déjà pas vraiment dans les plans de Ten Hag, le cas de Ronaldo ne devrait pas plus s’arranger avec ce nouveau coup de sang. Son absence n’aurait même pas été remarquée par ses coéquipiers au moment des célébrations dans le vestiaire après la rencontre, assure Laurie Whitwell.