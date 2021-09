Manchester United: "On est restés trois heures dans le car", l’anecdote de Butt sur la première signature de Ronaldo

Il y a dix-huit ans, le jeune Cristiano Ronaldo scotchait Sir Alex Ferguson et Manchester United, qui le faisaient signer à l’issue d’une rencontre amicale face au Sporting Portugal. Adversaire ce soir-là du Portugais de 17 ans, Nicky Butt se souvient d’une scène étonnante à la sortie du stade, comme on n'en fait plus.

La genèse de l’histoire d’amour entre Cristiano Ronaldo et Manchester United est connue de tous. Le jeune prodige du Sporting Portugal, 17 ans à l’époque, avait déjà tapé dans l’œil de nombreuses écuries européennes. Arsenal, la Juventus Turin, le Real Madrid, Parme aussi, comme l’avait révélé il y a quelques années son agent historique Jorge Mendes dans sa biographie.

Lors de cet été 2003, le Sporting et United disputent un match amical afin d’inaugurer le nouveau stade José-Alvalade, où allait se disputer l’Euro 2004. Si le club mancunien avait déjà dans ses petits papiers celui qui deviendra le légendaire CR7, l’adolescent sort une performance bluffante et éblouit l’entraîneur adverse, un certain Sir Alex Ferguson, et tous les Red Devils. Les pauvres Phil Neville et John O’Shea s’en souviennent encore.

"Ce jeune garçon était tout simplement électrisant. Nous l’avons tous regardé et avons pensé: 'Wow'"

A tel point que plusieurs joueurs de Manchester United demanderont dès leur retour au vestiaire de faire signer ce jeune prodige portugais. Ce que l’on sait moins en revanche, c’est que, passablement énervés après avoir été malmenés sur la pelouse du Sporting – si Cristiano Ronaldo n’avait pas marqué face à Fabien Barthez, les Lusitaniens avaient remporté le match amical 3-1 –, les Mancuniens souhaitaient quitter le stade au plus vite après le match. Mais, pendant près de trois heures, ils durent patienter dans le car du club… pour une bonne raison, comme le révèle l’ancien défenseur mancunien Nicky Butt présent ce 6 août-là.

"Nous sommes arrivés sur le terrain et ce jeune garçon était tout simplement électrisant. Nous l’avons tous regardé et avons pensé: 'Wow', se souvient l’homme aux plus de 250 matches avec les Red Devils entre 1992 et 2004, dans des propos accordés au site de paris Ladbrokes et relayés par le Sun. (…) Nous tentions de nous trouver des excuses après le match, que nous étions fatigués, que c’était un mauvais match… On a fini par s’asseoir dans le car de l’équipe pendant environ trois heures après le match. Tout le monde s’énervait parce que nous voulions juste partir. Mais il s’est avéré que le manager (Ferguson) et David Gill (l’ancien directeur général de United) étaient dans le stade en train de signer Cristiano Ronaldo."

CR7, arrivé au Sporting à l’âge de onze ans, quittera officiellement son club formateur six jours plus tard pour signer avec Manchester United, contre quinze millions d’euros. La suite, tout le monde la connaît.