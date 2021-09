Manchester United: Pogba fait le show lors d'un festival de musique

Après la large victoire de Manchester United samedi face à Newcastle (4-1), Paul Pogba est monté sur scène en compagnie du chanteur Burna Boy, lors du Parklife festival à Manchester.

Le show sur le terrain et en-dehors. D’abord avec Manchester United, avec deux passes décisives à son actif lors de la victoire contre Newcastle (4-1), samedi, pour la quatrième journée de Premier League. Puis après la rencontre, du côté du Parklife festival, organisé ce week-end à Manchester. Paul Pogba a assuré l’ambiance en montant sur scène pour accompagner son ami Burna Boy. Porte-drapeau de l'afropop nigériane, ce chanteur de 30 ans a signé des collaborations remarquées ces dernières années avec Beyoncé, la reine de la soul anglaise Jorja Smith, le rappeur britannique Stormzy ou encore Chris Martin, le leader de Coldplay.

Un samedi parfait pour Pogba

Propulsé au sommet avec son album African Giant, sorti en 2019, il s’est imposé en début d’année aux Grammy Awards dans la catégorie de l’album de musique du monde. Proche de Pogba depuis quelques années, il a fêté avec lui son anniversaire cet été et était présent samedi dans les tribunes d’Old Trafford pour assister au large succès des Red Devils. Si le champion du monde a brillé, Cristiano Ronaldo a capté toute la lumière en signant un doublé pour son grand retour en Angleterre, douze ans après son départ pour le Real Madrid. Avec dix points au compteur, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer ont pris les commandes du classement devant Chelsea, en attendant le déplacement de Liverpool ce dimanche sur le terrain de Leeds (17h30).

"Je suis tellement heureux pour Cristiano. Je suis tellement heureux pour l'équipe et les supporters (parce que...) ça aurait pu facilement tourner à la douche froide, tant les attentes étaient élevées. C'est comme au bon vieux temps. Il sent les grands moments et il marque des buts", s'est réjoui Solskjaer, un brin soulagé, après le match.