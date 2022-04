Manchester United: pourquoi Ten Hag pourrait refuser le poste d’entraîneur, selon Neville

L'ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, a une théorie bien à lui concernant l'issue des discussions entre les Red Devils et Erik ten Hag. Annoncé comme le futur entraîneur du club depuis plusieurs semaines, le Néerlandais pourrait changer d'avis selon lui.

Annoncé comme étant le favori à la succession de Ralf Rangnick, et ce depuis plusieurs semaines déjà, Erik ten Hag se fait attendre à Manchester United. Toujours pas de fumée blanche à Old Trafford, où on se plaît à ménager le suspense. A moins qu’un retournement de situation ne soit plus tout à fait une option à exclure dans ce dossier. Car à en croire le Daily Mail, Leipzig serait prêt à saisir l’opportunité si d’aventure les négociations devaient s’éterniser entre Manchester United et le technicien néerlandais.

Les discussions sont à un stade avancé entre l’actuel entraîneur de l’Ajax et le club mancunien, mais la formation de Bundesliga a fait savoir son intérêt pour le profil de ten Hag. Si l’équipe estampillée Red Bull semble partir avec un ou deux trains de retard sur la concurrence, les récents échecs sportifs de Manchester United pourraient finalement dissuader le Néerlandais de prendre les rênes de cette équipe. Après sa défaite contre Everton, MU se retrouve septième, à six points des places qualificatives pour la Ligue des champions.

La théorie Van de Beek de Neville, plus que dubitatif

Gary Neville, ancien capitaine du club, estime que le possible futur manager de Manchester United, Erik ten Hag, pourrait réfléchir à deux fois avant de prendre sa décision. "Si vous regardez ce qu'ils font aux joueurs, Manchester United, actuellement, il n'y a pas un joueur qui a grandi, vraiment", a déclaré Neville lors de son dernier podcast sur Sky Sports. "Regardez ce qu'ils ont fait à Van de Beek. Si vous êtes ten Hag, vous êtes au téléphone avec Van de Beek et vous vous dites : "Comment c'est là-bas, Donny ? Il ne va pas dire quelque chose de bien, n'est-ce pas ? Je pense qu'il voudra arriver et ne pas être exposé à ce que les autres managers ont connu au cours des dix dernières années."

Les défis seront importants, à commencer par la gestion d’un vestiaire qu’il faudra pacifier et dompter, ce que ses prédécesseurs n’ont pas su faire jusqu’à maintenant. Erik ten Hag aura-t-il tout le loisir de recruter les joueurs dont il estime avoir besoin, et a contrario, pourra-t-il se passer de ceux qui ne rentreront pas dans le cadre de son projet ? Quid de Cristiano Ronaldo ? Sancho est-il appelé à devenir la star de l’équipe ? ten Hag aura probablement besoin de soutiens au sein du club pour se familiariser avec l’environnement mancunien et le football anglais de manière plus générale, conviennent la plupart des médias anglais.