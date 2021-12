Manchester United: Rangnick ne fera pas le forcing pour retenir Pogba

En conférence de presse vendredi, le nouvel entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, a fait passer un message clair concernant Paul Pogba. Il ne cherchera pas à tout prix à conserver le champion du monde français, dont le contrat prendra fin l'été prochain.

Comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Hugo Lloris, pour ne citer que des champions du monde français, Paul Pogba fait partie de ces nombreux joueurs qui seront libres de négocier avec le club de leur choix à partir du 1er janvier prochain. En fin de contrat en juin 2022, le milieu de terrain de 28 ans se trouve dans une situation toujours aussi floue. Une chose est sûre, Ralf Rangnick ne cherchera pas à le retenir à tout prix. C’est le sens du message qu’a fait passer vendredi le nouvel entraîneur de Manchester United en conférence de presse.

"Je ne dirais pas qu'il ne vaut pas la peine d'être gardé. Mais les joueurs doivent vouloir jouer et rester dans un grand club comme Manchester United. Si un joueur ne veut pas jouer pour Manchester United à moyen ou long terme, je ne pense pas que cela ait du sens de le convaincre de changer d'avis", a déclaré le technicien allemand, fraîchement nommé sur le banc des Red Devils après le court intérim réalisé par Michael Carrick en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer.

"Je ne suis pas seulement l'entraîneur de Pogba"

"Mais attendons de voir, j'ai parlé avec lui (Pogba) pendant 15 minutes au téléphone il y a quelques jours. Laissons-le revenir, se remettre en forme, s'entraîner avec l'équipe et voir où nous en sommes, et comment l'équipe se sera développée d'ici là. Il peut être un joueur important, mais c'est vrai pour tous les autres joueurs que nous avons. Je ne suis pas seulement l'entraîneur de Paul Pogba, je suis aussi l'entraîneur de tous les autres joueurs et mon ambition est de les rendre meilleurs, d'aider chaque joueur à s’améliorer, et cela n'est possible qu'en améliorant les performances de toute l'équipe", a insisté Rangnick, qui aurait par ailleurs souhaité que Pogba ne se rende pas à Dubaï pour soigner sa blessure au mollet.

"Notre service médical est vraiment très bon. Je ne veux pas que les joueurs fassent leur rééducation à l'étranger ou ailleurs, mais la décision concernant Paul a été prise avant mon arrivée. J’en ai parlé au service médical. A l’avenir, je veux que les joueurs blessés restent ici", a-t-il expliqué, alors que le retour de Pogba à Manchester était prévu pour vendredi. Vendredi, Mino Raiola a lui fait savoir que rien n’était encore décidé concernant l’avenir de Pogba. "Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui", a confié l’agent du joueur dans une interview pour Sport 1.