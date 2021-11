Manchester United: Rashford distingué par le prince William pour son engagement citoyen

En 2020, alors que la situation sanitaire était le cœur des préoccupations, Marcus Rashford décidait de s'engager pour lutter contre la malnutrition des enfants défavorisés. Via des campagnes et des prises de paroles, l’Anglais avait noué un dialogue avec le gouvernement. Pour récompenser ses actions, le prince William lui a décerné le titre de MBE.

Il n’y a pas que sur le terrain que Marcus Rashford (24 ans) fait preuve d’abnégation. L’attaquant anglais s’était fait remarquer en 2020 pour ses actions auprès des enfants défavorisés. En mars dernier, devant les fermetures des écoles à cause de la crise sanitaire, Rashford s’inquiétait du sort des jeunes qui n'avaient pas accès à la cantine pour manger à leur faim.

Via plusieurs campagnes, l’Anglais contribuait à distribuer des milliers de repas. Le gouvernement anglais avait même accepté de rencontrer le joueur de Manchester United pour aborder cette problématique. Ce mardi, l’Anglais s’est vu être récompensé par le prince William en personne. En compagnie de sa mère, Rashford a reçu le titre de Member of the British Empire (MBE).

Sur Twitter, Manchester United a félicité son joueur pour avoir reçu une telle distinction.

Rashford: "Sans la générosité de la communauté, il n’y aurait pas le Marcus Rashford que vous voyez aujourd’hui"

En juin 2020, l’attaquant publiait sur ses réseaux sociaux une lettre où il appelait le gouvernement à faire en sorte que tous les jeunes défavorisés puissent manger sans contraintes: "En laissant toute appartenance politique de côté, ne peut-on pas se mettre d'accord sur le fait qu'aucun enfant ne devrait avoir faim ? Se regarder dans le miroir en se disant qu'on a fait tout ce que l'on pouvait pour protéger ceux qui, quelle qu'en soit la raison, ne peuvent pas se protéger eux-mêmes".

Pour appuyer ses propos, Rashford avait pris en exemple son cas personnel: "Sans la générosité de la communauté, il n’y aurait pas le Marcus Rashford que vous voyez aujourd’hui : un homme noir de 22 ans qui a la chance de faire une carrière dans le football. Le système n’a pas été conçu pour que des familles comme la mienne réussissent (…) Les banques alimentaires et la soupe populaire nous étaient familières... Le manque de nourriture est une pandémie qui pourrait durer des générations si nous n'agissons pas maintenant. Il ne s’agit pas de politique, il s’agit d’humanité".