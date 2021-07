Manchester United: Rashford opéré de l’épaule et absent de nombreuses semaines

Manchester United annonce ce vendredi que Marcus Rashford sera très prochainement opéré de l’épaule. L’international anglais sera absent de nombreuses semaines.

Marcus Rashford a disputé la majeure partie de la saison dernière avec une épaule souffrante, afin notamment de participer à l’Euro 2021 avec l’Angleterre. Ce vendredi, son club, Manchester United, publie un communiqué expliquant qu’après des échanges entre le staff technique, l'encadrement médical et le joueur, il était préférable que l’attaquant subisse une intervention chirurgicale.



"Après consultation entre Marcus, le manager, le personnel médical du club et les spécialistes, Marcus subira une intervention chirurgicale de manière imminente pour résoudre sa blessure à l'épaule. Il va maintenant se concentrer sur sa rééducation afin de revenir le plus rapidement possible", peut-on lire sur le site internet du club. Son absence pourrait être longue.

Manchester United, un début de mercato XXL

Il reste tout de même des atouts offensifs pour les Red Devils. Le 23 juillet dernier, les Reds Devils ont officialisé l’arrivé de l’international anglais, Jadon Sancho. L’ailier débarque pour 85 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund. Sancho a signé un contrat jusqu’en juin 2026.

Plus récemment, Manchester United a trouvé un accord avec le Real pour l'arrivée de Raphaël Varane, qui quitte Madrid quelques semaines après Sergio Ramos. Le transfert, qui sera officiel après une période de quarantaine en raison du contexte sanitaire, est estimé à 50 millions d’euros. Les hommes de Ole Gunnar Solskjær debuteront la saison de Premier League, à domcile le 14 août prochain contre Leeds de Marcelo Bielsa.