Manchester United: des "hauts placés" au club seraient défavorables à la venue de Conte

Vu comme le grand favori pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, Antonio Conte ne convaincrait pas certains hauts placés au sein du club anglais. En cause notamment: le recrutement.

Ole Gunnar Solskjaer n’a pas encore quitté Manchester United, mais sa succession est bel et bien lancée. Parmi les noms évoqués pour prendre sa place, celui de Zinedine Zidane a circulé, mais c'est surtout Antonio Conte qui tiendrait aujourd'hui la corde. Sauf que l’Italien n’aurait pas la faveur de certains "hauts placés" du club mancunien, indiquait mardi le Manchester Evening News.

Selon le média local, Conte souhaiterait "une autonomie sur le recrutement plutôt que de se voir imposer des signatures marketing". Sa philosophie du football ne collerait pas non plus avec celle de John Murtough, directeur du football de United, qui veut favoriser un football "offensif, rapide et fluide". Le Manchester Evening News indique également qu’aucun contact n’a été établi avec Antonio Conte.

Une dernière chance pour Solskjaer ?

L’Italien de 52 ans est libre depuis son départ de l’Inter Milan, en mai dernier, deux semaines après avoir remporté la Serie A.

En attendant, Ole Gunnar Solskjaer est toujours sur le banc des Red Devils et a dirigé l’entraînement de mardi. Selon The Athletic et le Sun, la direction de Manchester United lui aurait accordé une dernière chance, Mais le Norvégien est bien sur la sellette. Manchester United n’est que 7e de Premier League et a été humilié à domicile dimanche contre le rival Liverpool (5-1).