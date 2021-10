Manchester United: Varane absent "quelques semaines"

Touché à une cuisse avec l'équipe de France, Raphaël Varane va manquer "quelques semaines" de compétition avec Manchester United.

Des chocs sans Raphaël Varane. Manchester United a annoncé ce mardi l'absence du défenseur français pour "quelques semaines", après sa blessure à une cuisse avec l'équipe de France ce dimanche, lors de la finale de la Ligue des nations face à l'Espagne (2-1). L'ancien Lensois et Madrilène, recruté cet été par les Red Devils pour environ 40 millions d'euros, avait dû quitter la pelouse de Milan avant la mi-temps. Il souffre des adducteurs selon le club anglais.

Raphaël Varane va donc manquer les prochains rendez-vous de Manchester United. Après la trêve internationale, les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer iront à Leicester (16 octobre) avant une double confrontation contre l'Atalanta en Ligue des champions (20 octobre et 2 novembre), mais aussi des affiches de Premier League contre Liverpool (24 octobre sur RMC Sport), Tottenham six jours plus tard, puis le derby contre Manchester City le 6 novembre.

Maguire également touché

L'absence de Raphaël Varane est un coup dur pour les Red Devils, déjà privés de Harry Maguire, touché à un mollet, dans l'axe de la défense. Après sept journées de Premier League, MU occupe la 4e place (14 points), à deux points de Chelsea (1er). Cristiano Ronaldo, élu joueur du mois de septembre en Angleterre, et ses partenaires restent sur deux matchs sans victoire, avec une défaite face à Aston Villa (0-1) et un nul face à Everton (1-1), à chaque fois à Old Trafford. En Ligue des champions, les Red Devils ont mal débuté avec une défaite à Berne (2-1), mais se sont repris en s’imposant contre Villarreal (2-1).