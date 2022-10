Manchester United: une réunion décisive entre Ronaldo et ten Hag ce lundi

Cristiano Ronaldo va s’entretenir avec Erik ten Hag, son entraîneur à Manchester United, ce lundi. D’après la presse anglaise, cette conversation s’annonce déterminante pour la suite des évènements, alors que le Portugais est plus que jamais proche de la sortie.

La suite de la carrière de l’un des deux meilleurs joueurs du XXI siècle pourrait bien se jouer dans les prochaines heures. Comme indiqué par la presse anglaise, Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag vont s’entretenir ce lundi, alors que l’attaquant portugais est mis à l’écart du groupe professionnel depuis son coup de sang contre Tottenham et que son avenir semble plus que jamais s’écrire loin d’Old Trafford.

Selon le Mirror, la conversation entre CR7 et son coach va avoir lieu en marge de l’entraînement des Red Devils ce lundi. De son côté, le Daily Mail assure que seules de plates excuses du quintuple Ballon d’or pourraient amener ten Hag à le réintégrer au groupe.

Un départ dès le mois de janvier ?

Depuis plusieurs jours, le lien entre Cristiano Ronaldo et Manchester s’est plus que jamais rompu. Selon ESPN, les dirigeants des Red Devils seraient même résolus à le laisser partir gratuitement dès le mois de janvier afin d’économiser les six derniers mois de son gros salaire, son contrat expirant en juin 2023.

En cas de départ, Chelsea et ses moyens financiers importants pourraient offrir à Ronaldo une porte de sortie dorée en Angleterre… et un avenir européen un peu inespéré. Proche de l’agent de la star portugaise, Jorge Mendes, Todd Boehly serait en effet ouvert à l’idée de faire signer en janvier. Le propriétaire des Blues s’était déjà montré intéressé cet été mais son ancien coach, Thomas Tuchel, s’était opposé à la venue de Ronaldo. En fonction de ce qui ressort de la réunion de ce lundi, le club londonien pourrait bien passer à la vitesse supérieure.