Premier League: avec Varane, Manchester United arrache un succès face aux Wolves

Manchester United a eu beaucoup de mal mais s'en sort contre les Wolves avec une victoire 1-0 ce dimanche, lors de la troisième journée de Premier League. Raphaël Varane a disputé son premier match avec les Red Devils, en attendant Cristiano Ronaldo.

En attendant Cristiano Ronaldo, Manchester United a cruellement manqué d’idée et ramené un succès presque miraculeux du Molineux Stadium de Wolverhampton (1-0) ce dimanche, lors de la troisième journée de Premier League. Face à des Wolves inspirés dans tous les secteurs sauf dans la finition, les coéquipiers de Raphaël Varane, qui disputait son premier match avec les Red Devils, ont subi pendant une bonne partie du match. Mais un éclair de Mason Greenwood, dans les dix dernières minutes, a sauvé Manchester United.

Malgré tout, l’homme du match, côté mancunien, est sans doute David De Gea. Le gardien espagnol, qu’on a revu au moins le temps de ce match à son meilleur niveau, a passé l’après-midi à sauver son équipe. Face à Raul Jimenez en début de match, mais encore plus en deuxième période, il a été un rempart infranchissable. Il a notamment réalisé un fantastique double sauvetage face à Romain Saïss, à vingt minutes du terme sur corner.

Le reste du temps, Francisco Trincão et Adama Traoré ont enchaîné les dribbles et les accélérations, mais ont chaque fois manqué de précision dans le dernier geste. Greenwood, lui, a été plus clinique, même s’il peut remercier José Sa, le gardien de Wolvehampton, pas très net sur la frappe du jeune anglais. Manchester United, surtout, ne devra pas oublier le faible jeu proposé pendant 80 minutes.

0 but et 0 point pour Wolverhampton

En dehors d’un but refusé à Fernandes pour un hors-jeu logique et une frappe de ce même Greenwood tout près du poteau, juste avant la pause, il n’y a pas eu grand-chose de la part des Red Devils. Jadon Sancho, titularisé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, n’a pas apporté ce qu’on attendait de lui en attaque, pas plus qu’Edinson Cavani, trop discret lors de son entrée en jeu.

Avec ce succès, Manchester recolle malgré tout à Liverpool et Chelsea dans le haut du tableau. Les hommes de Solskjaer pointent à la troisième place, derrière Tottenham et West Ham. Les Wolves, eux, s’enfoncent dans une situation délicate. Après trois matchs contre Leicester, Tottenham et United, les Wolves produisent du jeu mais n’ont toujours pas marqué le moindre but ni inscrit un seul point.