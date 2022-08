Manchester United: Ten Hag envisagerait de mettre Maguire sur le banc contre Liverpool

Selon la presse locale, l’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag pourrait se passer de son capitaine Harry Maguire pour le derby contre Liverpool lundi prochain. Le défenseur central est sous le feu des critiques après le début de saison manqué des Red Devils.

Erik ten Hag veut frapper du poing sur la table. Avant de recevoir Liverpool ce lundi dans un périlleux Derby d’Angleterre, Manchester United occupe une piteuse 20e place en Premier League. De quoi piquer le coach néerlandais, qui envisagerait de mettre sur le banc son capitaine et défenseur central Harry Maguire, selon le Manchester Evening Standard. Le média local ajoute que le vestiaire mancunien ne serait pas satisfait de l'approche actuelle de leur coach.

Vers une charnière Varane-Martinez

La charnière centrale devrait ainsi être composée de Raphäel Varane et de la recrue Lisandro Martinez, deux joueurs qui n’ont évolué ensemble que lors d’un match amical contre le Rayo Vallecano (1-1). En ce qui concerne Harry Maguire, il a disputé les deux premières rencontres de championnat en intégralité, contre Brighton (1-2) et Brentford (0-4), et a été particulièrement visé après ce début de saison chaotique.

Transfuge de l’Ajax cet été contre plus de 57 millions d’euros, Lisandro Martinez vit aussi un début de saison compliqué avec les Red Devils, à tel point qu’il a quitté ses partenaires à la pause contre Brentford, remplacé par Raphaël Varane. Avant d'être aussi épinglé par la légende du club Gary Neville à l’issue du dernier revers. Le défenseur argentin pourrait avoir l’occasion de prouver ses qualités à l’occasion d’un derby où il devrait être particulièrement scruté.