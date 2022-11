Premier League: les raisons du renouveau de Newcastle, sérieux prétendant au top 4

Troisième de Premier League après sa victoire à Southampton dimanche (1-4), Newcastle réalise un début de saison canon et s’impose comme un prétendant sérieux à la Ligue des champions. Un objectif inimaginable il y a un an, lorsque les Magpies étaient bons derniers du championnat.

27 novembre 2021. Sur le terrain d’Arsenal, Newcastle essuie une nouvelle défaite 2-0 et est bon dernier de Premier League en n’ayant toujours pas gagné un match en 13 journées. Depuis, les Magpies ont été rachetés par un fond saoudien et ont réussi à se maintenir en Premier League (11e), après une fin de saison 2021-2022 canon (12 victoires sur les 18 derniers matchs).

Cette année, les problèmes sont à des années-lumière. Actuellement troisième de Premier League après 14 journées, Newcastle vient d’écraser Southampton sur sa pelouse (4-1), grâce notamment à un nouveau but de Bruno Guimaraes. L’ancien Lyonnais, transféré contre 50 millions d’euros à l’hiver 2022, s’impose comme l’un des patrons de l’équipe d’Eddie Howe (trois buts et deux passes décisives en douze matchs de championnat). Même Alan Shearer approuve.

Un mercato moins clinquant que prévu

Avec des moyens financiers quasi-illimités, Newcastle aurait pu faire des folies et attirer de très grands noms pour se renforcer et ainsi voir plus grand. Depuis l’arrivée des nouveaux investisseurs, neuf joueurs sont arrivés pour un montant de 274,5 millions d’euros, dont 70 millions pour le seul Alexander Isak, arrivé en provenance de la Real Sociedad.

Sinon, Sven Botman (37 millions), Matt Targett (17,5 millions) et Nick Pope (11,5 millions) ont rejoint l’effectif cet été. Ils s’ajoutent aux joueurs recrutés en janvier: Bruno Guimaraes (50 millions), Chris Wood (30 millions), Joe Willock (29,5 millions), Dan Burn (15 millions) et Kieran Trippier (14 millions).

La patte Howe

Débarqué sur le banc des Magpies le 8 novembre 2021 pour succéder à Steve Bruce à bout de souffle, Eddie Howe a pris son temps pour monter un projet cohérent avec des éléments d’expérience. Une colonne vertébrale composée de Pope-Botman-Guimaraes se dégage et Newcastle est devenu une équipe dotée d’une défense de fer (11 buts encaissés, co-meilleure avec Manchester City) et d’une attaque de feu (28 buts marqués, 3e derrière City et Arsenal).

Avec une seule défaite (2-1 contre Liverpool), les coéquipiers de Bruno Guimaraes sont difficiles à manœuvrer et les “gros” se sont souvent cassés les dents (3-3 face à City, 0-0 face à Manchester United, 2-1 contre Tottenham).

Vers un top 7 en Angleterre ?

“Je ne sais pas (si nous dépassons les attentes). Cela dépend de qui définit les attentes. Je dis toujours, quand je suis assis ici (en conférence de presse, NDLR) que nous prévoyons de gagner, c'est ce que nous attendons. J'ai été très satisfait de la constance de notre entraînement et de nos performances et je veux que nous poursuivions cela au mieux de nos capacités”, confiait Eddie Howe vendredi.

La réception de Chelsea samedi prochain (18h30), dernier rendez-vous avant la Coupe du monde, sera un nouveau test afin de savoir si Newcastle a les épaules assez solides pour transformer le célèbre top 6 en top 7 à l’avenir. Une situation impensable douze mois en arrière.