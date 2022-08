Manchester United: Quand ça veut pas... L’énorme triple occasion manquée par les Red Devils

Lors de sa rencontre face à Southampton en ouverture de la 4e journée de Premier League, Manchester United s’est procuré une occasion énorme en première période. Mais les Saints s’en sont miraculeusement sortis.

Ils s’y sont pris à trois mais cela n’a pas suffi. Opposé à Southampton ce samedi après-midi pour le compte de la 4e journée de Premier League, Manchester United s’est procuré une occasion absolument incroyable en début de match. Mais la défense adverse a réussi à repousser les quatre tentatives des Mancuniens.

Bazunu, Walker-Peters et Bella-Koyshap tour à tour héroïques

À la 19e minute, Elanga est au second poteau pour reprendre une tête de Fernandes dans la surface. Il bute sur Bazunu, auteur d’un arrêt à bout portant, puis une seconde fois sur le gardien des Saints qui repousse du bout du pied. Le ballon revient alors sur Fernandes, dont la reprise devant le but orphelin de son gardien arrive directement dans la tête de Walker-Peters, sauveur malgré lui devant sa ligne.

Eriken a alors une dernière opportunité, seul en pleine surface, mais son plat du pied est cette fois-ci stoppé par le tacle miraculeux de Bella-Koychap. Southampton concède ensuite un corner qui ne donne rien, et Fernandes peut bien manifester son dépit. À noter que l’action aura occasionné près de deux expected goals (buts ‘espérés’) pour les visiteurs (1.82xG soit 0.25xG + 0.46xG + 0.54xG + 0.57xG).

Battu lors de ses deux premiers matchs de championnat par Brighton (1-2) et Brentford (0-4), Manchester United a chassé les doutes ce lundi en remportant le derby face à Liverpool (2-1). Et pourrait donc enclencher la seconde, s’il se montre plus réaliste devant le but.