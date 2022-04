Manchester United se plaint à la Premier League du calendrier qui le désavantage

Manchester United considère que l'embouteillage de son calendrier en avril, créé par le déplacement de la rencontre face à Chelsea, qualifié pour la finale de la FA Cup, le désavantage clairement au profit de ses concurrents.

Manchester United étant revenu dans la course au Top 4, et donc à la Ligue des champions, à la faveur d’un précieux succès contre Norwich (3-2), conjugué aux mauvais résultats de ses concurrents dans cette lutte indécise, le club mancunien fait entendre sa voix et met la pression sur les instances. Manchester United s'est adressé à la Premier League pour exprimer son mécontentement d'être obligé de jouer trois matches difficiles et déterminants pour la saison en neuf jours et a exprimé ses craintes que l'intégrité de la course au top 4 soit compromise, relate le Times.

Le match à domicile de Manchester United contre Chelsea, troisième du championnat, a été déplacé au jeudi 28 avril, après que le club londonien a atteint la finale de la FA Cup. Ce match aura lieu après un déplacement sur la pelouse d'Arsenal, rival du quatuor de tête, samedi, et une autre visite à Liverpool, candidat au titre, ce mardi soir - un match pour lequel Cristiano Ronaldo est incertain, après que lui et sa compagne, Georgina Rodríguez, ont annoncé lundi soir le décès de leur petit garçon.

Manchester United, qui compte trois points de retard sur Tottenham pour la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions, est particulièrement préoccupé par le fait qu'il aura désormais une pause de 15 jours entre son avant-dernier match de la saison, le 7 mai à Brighton, et la visite de Crystal Palace, le 22 mai, qui clôturera la saison.

Le déséquilibre du calendrier a été créé par la Premier League qui a programmé son avant-dernière journée de matches le même week-end que la finale de la FA Cup entre Chelsea et Liverpool, le 14 mai, date initialement prévue pour le dernier match à domicile de United, contre l'équipe de Thomas Tuchel. Si le changement de date n'a pas choqué Ralf Rangnick, le manager intérimaire de United, ni la hiérarchie du club, ils ont fait part de leur opinion à la Premier League.

Des blessures qui interpellent

Par ailleurs, Rangnick a suggéré que Manchester United devrait enquêter sur les raisons pour lesquelles ils ont subi plus de blessures que Liverpool. Bien qu'ayant atteint la finale de la League Cup, la finale de la FA Cup et les demi-finales de la Ligue des champions, Liverpool ne devrait pas avoir un seul joueur blessé pour la visite de United mardi soir, qui est privé de cinq joueurs.

Edinson Cavani (mollet), Luke Shaw (cheville), Raphael Varane (blessure musculaire), Scott McTominay (pied) et Fred (fléchisseur de la hanche) ont tous déclaré forfait pour le déplacement à Anfield. Varane a déjà manqué 15 matchs cette saison et Cavani a été absent pour 26 des 43 matchs de United.

"Nous avons perdu quelques joueurs que nous n'aurions pas dû perdre, a-t-il déclaré. J'en ai parlé la semaine dernière, en gardant à l'esprit quel genre de joueurs offensifs nous avions à disposition contre West Ham (en janvier), quels remplacements je pouvais faire dans les 15 dernières minutes, trois d'entre eux ne sont plus là (Martial, Cavani et Mason Greenwood) ou blessés ou continuellement blessés."

"Nous avons perdu quelques autres joueurs et en ce moment nous avons quelques problèmes de blessures avec des joueurs importants qui devraient normalement être dans le onze de départ. Ce n'est pas une excuse, ce sont des choses qui arrivent. C'est aussi un problème qui m'inquiète un peu - le nombre de blessures que nous avons actuellement. Je compare cela avec Liverpool, qui, bien que participant à quatre compétitions, n'a aucun problème de blessure.