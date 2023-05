Premier League: Manchester United veut se séparer au plus vite de Martial, coupable du geste de trop

Remplacé à la 57e minute par Wout Weghorst lors du match de Manchester United face à Bournemouth samedi, Anthony Martial, agacé s'est d'abord dirigé vers les vestiaires, avant de revenir s'assoir sur le banc. Un geste qui a déplu à son entraîneur Erik Ten Hag, qui aurait convenu d'un départ du Français cet été.

Un nouvel épisode aurait scellé la fin d'Anthony Martial à Manchester United. Sorti dès la 57e minute lors du match face à Bournemouth, le Français s'est montré très agacé, faisant une petite moue et rentrant directement aux vestiaires. Alors qu'il n'était pas blessé. Un geste qui aurait déplu à son entraîneur Erik Ten Hag, partisant de le vendre cet été, à bout de patience.

Aux vestiaires avant de revenir sur le banc

Le geste avait déjà fait parler en Angleterre: alors qu'il était remplacé par Wout Weghorst très tôt dans la partie, Anthony Martial avait d'abord fait le choix de rallier les vestiaires, avant de finalement revenir s'assoir sur le banc. L'international français n'avait pas caché son agacement lorsque son numéro était apparu sur le panneau de l'arbitre de touche, lui demandant de sortir, et avait même esquissé une moue.

"Il n'y a pas de problème, il est retourné sur le banc, il va bien, avait déclaré Ten Hag à talkSPORT à l'issue de la rencontre. Je pense qu'il a juste tiré dans le vestiaire, je ne sais pas ce qu'il faut en penser." Mais selon plusieurs médias anglais, ce geste d'humeur serait celui de trop pour Anthony Martial, déjà critiqué pour ses performances.

"Son temps au club était terminé"

"Martial est ici depuis sept ans maintenant, il a fait bonne figure par moments et était très prometteur, mais on ne peut pas être prêté à 26 ou 27 ans. Une fois que Martial a été prêté, cela aurait dû indiquer que son temps au club était terminé", clamait par exemple Dwight Yorke après le match.

La patience de Manchester United avec Anthony Martial aurait atteint ses limites, si bien que le club mancunien aurait décidé de le vendre dès cet été. Le Français n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe d'Erik ten Hag cette saison, après avoir souffert de plusieurs blessures, et n'a joué que 19 matches de Premier League. Il a notamment connu des problèmes à la hanche, aux ischio-jambiers, au dos et au tendon d'Achille cette saison.

Anthony Martial a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en 27 matches cette saison. Le Français est encore sous contrat jusqu'en 2024 et toucherait un salaire d'environ 240 000 livres sterling par semaine. La saison passée, il avait été prêté à Séville à l'hiver et avait passé six mois en Andalousie, où il s'était aussi blessé.