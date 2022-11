Procès Mendy: consentement "à 1000%", blague déplacée et ivresse contrôlée... Mendy continue de nier en bloc pour les viols

Deuxième jour à la barre du tribunal de Chester ce mardi pour Benjamin Mendy. Le joueur de Manchester City a poursuivi son explication sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. L’ancien défenseur de l'équipe de France nie les sept chefs d'accusation de viol, un chef de tentative de viol et un chef d'agression sexuelle contre six jeunes femmes.

La suite du procès de Benjamin Mendy a donné lieu à un long interrogatoire mené ce mardi par Eleanor Laws, l’avocate du joueur. Le début de la journée a tourné autour de "Woman One" et "Woman Three", deux des plaignantes. Mais à l'arrivée, le Français de 28 ans a finalement dû s'expliquer sur toutes les accusations portées contre lui par six jeunes femmes, avec "Woman Two", "Woman Four", "Woman Six" et "Woman Ten". Ces noms sont utilisés par la justice anglaise pour conserver l’anonymat des personnes.

La première des six jeunes femmes a porté une accusation de tentative de viol à l’encontre de Benjamin Mendy. Avec son accent français, le champion du monde 2018 a expliqué pendant toute la matinée les détails d’une soirée avec cette jeune femme et un ami dans son manoir de Prestbury. L’ancien défenseur avait rencontré "Woman One" lors d’un séjour à Barcelone en 2017 où il était présent pour soigner une blessure. Le joueur avait une nouvelle fois croisé cette jeune femme un an plus tard. Le footballeur suspendu par son club de Manchester City, qui a affirmé qu’il n’était plus rémunéré par,depuis septembre 2021, aurait déclaré à cette femme que son petit ami avait dit que ce serait "OK" s'ils avaient des relations sexuelles en 2018.

>> Le procès Mendy en direct

"Je vais te kidnapper", une plaisanterie pour Mendy

La première femme à l'accuser était alors âgée de 29 ans au moment des faits présumés. Au cours d'une soirée à Manchester en 2018, Mendy a déclaré qu'il avait dit "en plaisantant" à la femme: "je vais te kidnapper". Cette nuit-là, la plaignante est restée avec un ami de Benjamin Mendy dans une autre chambre de sa maison. Plus tôt dans le procès, cette jeune femme avait indiqué qu'elle s'intéressait à son ami et non pas à Mendy.

Lors de son audition ce mardi, l’ancien défenseur de l’équipe de France a déclaré qu’il comprenait désormais pourquoi la jeune femme s’était énervée. Benjamin Mendy a ensuite décrit les faits présumés. Il serait allé dans la chambre où cette jeune femme prenait une douche et lui avait dit qu'elle était "sexy". Selon ses déclarations, les deux personnes auraient "flirté" avant de commencer à "se toucher".

"Ensuite, je lui demande si nous pouvons avoir des relations sexuelles. Elle dit, 'Non, à cause de mon petit ami'", ce à quoi Mendy lui aurait dit qu’il était "d'accord avec ça ". La femme a alors demandé à quitter le domicile de Benjamin Mendy.

Des faits présumés avant Chelsea–Manchester City?

Dans l'après-midi, Benjamin Mendy a répondu à plusieurs questions concernant l'agression sexuelle présumée sur "Woman Three". "Dans la piscine, elle me suivait", a-t-il affirmé devant le tribunal ce mardi. Avant de poursuivre: "Elle dansait devant moi. Je m'éloignais."

Lors de cette soirée, dont Benjamin Mendy a assuré ne pas se souvenir de l’heure de fin. Le joueur s'est juste rappelé qu’il a dû quitter la maison tôt le lendemain pour se rendre à Stamford Bridge. Son équipe devait affronter Chelsea en Premier League.

"Je ne veux pas être quelqu'un qui veut être dans une relation"

Benjamin Mendy a ensuite témoigné sur le viol présumé de la "Woman Four" lors d'une fête le 23 juillet 2021. Le footballeur avait déjà rencontré la plaignante auparavant. Les deux personnes parlaient sur Snapchat pendant la fête. Une fois à l'écart, Benjamin Mendy lui a demandé si elle voulait avoir des relations sexuelles. "Woman Four" lui a répondu qu'elle voulait d'abord être dans une relation stable avant d'avoir des relations sexuelles.

"Je ne veux pas être quelqu'un qui veut être dans une relation", a rétorqué Benjamin Mendy selon sa version des faits. Le latéral gauche a enchaîné en expliquant aux jurés qu'il a embrassé "Woman Four", avant qu'elle ne lui fasse une fellation.

Les deux ont ensuite eu un rapport sexuel pendant cinq minutes. Eleanor Laws lui demande: "[A-t-elle dit à un moment donné qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles orales?] Non, a répondu l'ancien de Monaco et de l'OM. [Et pendant le sexe vaginal ?] Non", a terminé l'international tricolore.

"Woman Ten" était consentante "à 1000%"

Le joueur a ensuite été interrogé sur "Woman Six", qui accuse le joueur de City de l'avoir violée à son domicile le 24 juillet 2021. Là encore le Français a nié les faits et a martelé, comme pour les autres plaignantes, que la jeune femme était consentante lorsqu'elle a eu une relation sexuelle avec lui.

Autre élément lors de cette journée d’audience, Benjamin Mendy a également déclaré au jury qu'il regrettait d'avoir enfreint les règles en organisant une fête pendant la pandémie de Covid-19. "C'était mal d'avoir fait ça, je le regrette et j'aimerais le dire devant tout le monde, a-t-il indiqué devant les jurés. Je me sens tellement gêné. Ce n'était pas la bonne chose à faire."

Dans la foulée, la justice a montré des images de lui dans un club de Manchester avec Jack Grealish et Riyad Mahrez en août 2021. Le tout avant un after dans le manoir du français où il est accusé d'avoir violé à deux reprise sa sixième accusatrice ("Woman Ten"), une fin de soirée où Jack Grealish était au domicile du champion du monde 2018.

Là encore Benjamin Mendy a démenti les accusations de viol contre lui et a assuré que la jeune femme était consentante "à 1000%" selon la manière "dont elle parlait" en lui assurant qu'elle le trouvait "sexy".

Mendy montré totalement ivre pendant son contre-interrogatoire

Après le témoignage de Benjamin Mendy mené par son avocate, le procureur a repris la main. Timothy Cray a cherché à mettre le Français face à ses contradictions. En charge de l'accusation, le représentant des plaignantes a demandé au Français de revenir sur ses réflexions lors de son passage en prison. Le Français a reconnu qu'il a changé de manière de vivre après son séjour derrière les barreaux entre fin août 2021 et début janvier 2022. Notamment en ce qui concerne les "fêtes", les relations sexuelles avec des "jeunes femmes qu'il ne connait pas" ou l'usage qu'il fait de son argent.

Après avoir lancé son contre-interrogatoire, Timothy Cray a montré aux membres du jury une vidéo d'une caméra de sécurité lors de la soirée du 23 août 2021. Le Français y est vu en train de sortir de sa voiture, où se trouvait encore Jack Grealish, très fortement alcoolisé. Pour sa défense, le défenseur de Manchester City a souligné qu'il connaissait ses limites avec la boisson: "Je sais boire".

"Je peux difficilement marcher mais je n'ai pas bu au point de faire quelque chose de mal", s'est défendu Benjamin Mendy au moment de commenter la vidéo de lui totalement ivre. Avant de préciser face au procureur: "La plupart des fois quand je sors, je porte mon pantalon assez bas." Reprise du procès et du contre-interrogatoire ce mercredi en milieu de matinée.