Rachat de Manchester United: le Qatar aurait trouvé un accord, selon un média proche du cheikh

Selon les informations d’un média qatari proche du cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, Manchester United devrait être racheté par l’émirat, qui aurait trouvé un accord. Une offre de près de 6 milliards d’euros avait été dernièrement évoquée. Le président d’Ineos, Jim Ratcliffe, était aussi en course.

Le feuilleton autour de la vente de Manchester United devrait prendre rapidement fin. À en croire Al-Watan, média appartenant à la famille du cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, le Qatar aurait trouvé un accord pour racheter le club mancunien. L’annonce sera faite prochainement, est-il précisé. La semaine dernière, une cinquième offre de 5,8 milliards d’euros avait été formulé en guise d’ultimatum aux Glazer, propriétaires des Red Devils.

Un milliard d’euros s’ajouterait à cette somme pour être injecté dans les comptes et les infrastructures. Pour rappel, le cheikh veut contrôler 100% du club, contrairement à son concurrent Jim Ratcliffe. Le président d’Ineos souhaitait acquérir une part majoritaire de Manchester United, laissant 20% aux Glazer, qui espéraient 7 milliards d’euros.

Al-Khelaïfi se défend d'être impliqué dans le rachat

Après sept mois d’enchère et de rebondissements, le dénouement semble donc proche, même si les propriétaires avaient une préférence pour le milliardaire britannique. Le Qatar avait menacé de se retirer de la course vendredi dernier, devant l’indécision de la famille Glazer. Les négociations ont donc porté leurs fruits, auxquelles Nasser Al-Khelaïfi aurait pris part, selon la presse anglaise.

"Je n’ai rien à voir avec Manchester United, avait démenti le président du PSG en marge d’une réunion de l’ECA samedi dernier à Istanbul. Ça m’a fait rire. Je suis Qatari, n’est-ce pas? Si on me demande mon avis, je le donne bien sûr. C’est ce qui s’est passé. Je parle à tout le monde, pas seulement à Manchester United. Je leur fais part de mon expérience, c’est tout. En tant que président de l'ECA, j'aimerais avoir des compétitions encore meilleures et des clubs plus forts."