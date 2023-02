Tottenham: Heung-Min Son victime de racisme en ligne, son club prend position

Le Sud-coréen Heung-min Son a été la cible d’insultes racistes sur les réseaux sociaux durant la victoire des Spurs face à West Ham, dimanche (2-0). Tottenham a signalé l’incident et appelé les autorités à "prendre des mesures".

Le racisme frappe encore dans le football. Après Vinicius Jr (Real Madrid), Samuel Umtiti (Lecce) ou Ivan Toney (Brentford) ces dernières semaines, un autre joueur a été la victime d’injures racistes. Second buteur de son équipe lors du succès 2-0 de Tottenham sur sa pelouse face à West Ham, Heung-min Son a reçu des messages de haine sur les réseaux sociaux.

C’est son club qui l’a révélé dans un communiqué publié dimanche soir. "Nous avons été informés de l’abus raciste en ligne tout à fait répréhensible dirigé contre Heung-Min Son pendant le match d'aujourd'hui (dimanche), qui a été signalé par le club. Nous sommes au côté de Sonny et appelons une fois de plus les sociétés de médias sociaux et les autorités à prendre des mesures."

Pas la première fois pour Son cette saison

Un incident qui a eu lieu en pleine campagne "No Room for Racism (Pas de place pour le racisme)" en Premier League, mise en place depuis deux semaines en Angleterre.

L’international sud-coréen, auteur de 5 buts en 22 rencontres de Premier League cette saison, avait déjà été la cible d’injures racistes en août dernier, lors d’un match de Championnat sur la pelouse de Chelsea. L’auteur des insultes avait été identifié puis suspendu à vie d’entrée à Stamford Bridge par les Blues.