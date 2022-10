Tottenham: un adjoint de Conte meurt d’une leucémie foudroyante

Tottenham a annoncé ce jeudi le décès de Gian Piero Ventrone, grand ami d’Antonio Conte et membre du staff de l'équipe première. Le préparateur physique des Spurs est mort à 61 ans d’une leucémie foudroyante.

Triste nouvelle pour Tottenham en ce milieu de semaine. La presse italienne et notamment le journal Corriere dello Sport ont rapporté ce jeudi la mort de Gian Piero Ventrone des suites d’une maladie subite, une leucémie foudroyante, à l’âge de 61 ans.

Le préparateur physique des Spurs est décédé dans un établissement de Naples en Italie et sera inhumé dimanche prochain. Tottenham lui a rendu un bel hommage: "Nous sommes dévastés d'annoncer le décès du préparateur physique Gian Piero Ventrone, a écrit le club londonien dans un communiqué. [...] Aussi attachant qu'exigeant en dehors du terrain, Gian Piero est rapidement devenu une figure extrêmement populaire auprès des joueurs et du staff. Il manquera beaucoup à tout le monde au club et nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ce moment incroyablement triste."

Un passage d’un an en L1 et une pige en Chine pour ce proche de Conte

Considéré comme le bras droit d’Antonio Conte à Londres, Gian Piero Ventrone n’est pas étranger au bon début de saison de l’équipe outre-Manche. Passé notamment par la Juventus ou par la Chine avec Fabio Cannavaro, celui que l’on surnomme "The Marine" - à cause de sa grosse exigence - a aussi travaillé une saison en France.

Arrivé dans les bagages de Fabrizio Ravanelli à l’AC Ajaccio en 2013, le préparateur italien avait terminé la saison de Ligue 1 comme adjoint de Christian Bracconi après le passage éphémère de l’ancien attaquant de l’OM.

Auteur d’un début de saison convaincant à défaut d’être brillant, Tottenham occupe actuellement une belle troisième place en Premier League. L’équipe entraînée par Antonio Conte s’est notamment illustrée par sa faculté à multiplier les efforts physiques. Des performances qui portent le sceau du préparateur Gian Piero Ventrone.