Tottenham: pour Carragher, Lloris n’est "pas assez bon" et fait "trop d'erreurs"

L’ancienne gloire de Liverpool, Jamie Carragher, critique le gardien de Tottenham Hugo Lloris, coupable selon lui de "trop d’erreurs". Il réclame un autre gardien de but pour les Spurs.

Hugo Lloris ne fait plus l’unanimité en Premier League. L’actuel capitaine et gardien des Spurs depuis plus de dix ans a reçu de vives critiques de la part de Jamie Carragher, légende de Liverpool et fin observateur du football anglais. L’ancien défenseur central réclame même un changement dans le but de Tottenham.

"Antonio Conte a besoin d'un défenseur central et d'un gardien de but"

"J'ai réfléchi à cela pendant des années. Je sais qu'il est un vainqueur de la Coupe du monde, mais le gardien de but n'est pas assez bon", lâche-t-il au cours de l’émission The Overlap et dans des propos relayés par le Daily Mail. "Pour ce qui est de faire en sorte que Tottenham soit vraiment compétitif, il n'est pas assez bon. Je n'ai pas de nom pour vous, mais regardez City quand ils ont amené Ederson et Liverpool avec Alisson".

"Il fait trop d'erreurs et je pense qu'Antonio Conte a besoin d'un défenseur central et d'un gardien de but", ajoute-t-il. Cette semaine, le Evening Standard annonçait que les Spurs viseraient Jan Oblak pour remplacer le gardien des Bleus et que l’entraîneur londonien se serait déjà entretenu avec son directeur sportif Fabio Paratici pour trouver un autre numéro un.

Lloris avait prolongé en janvier dernier

Hugo Lloris, qui fêtera ses 36 ans le 26 décembre prochain, avait prolongé son contrat de deux saisons en janvier dernier et se retrouve désormais lié jusqu’en juin 2024. Malgré les critiques, il continue d’enchaîner les matchs dans le but des Spurs, disputant toutes les rencontres de son équipe depuis le début de saison, en championnat comme en Ligue des champions.