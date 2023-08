Portugal: le Sporting dévoile un troisième maillot en clin d’œil à CR7

Le Sporting Portugal présente ce dimanche un troisième maillot en hommage à son stade José-Alvalade, vingt ans après son inauguration, ainsi qu’à Cristiano Ronaldo, dont la marque CR7 est l'équipementier de la tunique.

"Retour vers le futur". Voilà comment le Sporting dévoile son troisième maillot pour la saison 2023-2024 ce dimanche, vingt ans jour pour jour après l’inauguration de son stade José-Alvalade de Lisbonne. La tunique, noire et dorée, porte surtout le sceau de Cristiano Ronaldo, équipementier pour le coup via sa marque CR7.

"Nous vous invitons maintenant à retourner vers le futur, 20 ans en avant et cinq Ballons d'or plus tard, écrit le club portugais dans son communiqué. Nous sommes le 6 août 2023. C'est l'anniversaire de notre maison et nous vous avons préparé un cadeau très spécial. Nous vous présentons notre nouvelle Peau de Lion, inspirée de l'équipement utilisé en 2003, à l'occasion du 20e anniversaire du stade José-Alvalade. Un maillot unique qui forme un triangle vertueux entre le Sporting CP, Cristiano Ronaldo et Nike".

Ronaldo avait impressionné Manchester United lors de l'inauguration du stade

Le 6 août 2003, un match amical opposait les Lions à Manchester United dans le cadre de l’inauguration du stade. Une rencontre au cours de laquelle l’attaquant portugais se distingue tellement qu’il signera en faveur des Red Devils quelques jours plus tard, un an seulement après ses débuts au sein de son club formateur.

Si le Sporting avait un temps rêvé d’un retour du quintuple Ballon d’or, il aura tout de même retrouvé le stade José-Alvalade deux fois en club: en 2007 avec Manchester United où il avait marqué le but décisif et en 2016 avec le Real Madrid, à chaque fois en Ligue des champions. Onze de ses 200 sélections se sont également tenues dans l’enceinte lisboète.