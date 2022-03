Juventus-Villarreal: "inutile", Rabiot sévèrement critiqué par la Gazzetta

La Gazzetta dello Sport s’est montrée très sévère en direction d’Adrien Rabiot après la lourde défaite de la Juventus face à Villarreal (0-3), mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

La Gazzetta dello Sport semble avoir trouvé son bouc émissaire en la personne d’Adrien Rabiot (26 ans). Le quotidien sportif italien s’en prend sévèrement au milieu de terrain français, ce jeudi au lendemain de l’élimination de la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des champions, après la claque reçue face à Villarreal (0-3), mercredi au retour (1-1 à l'aller). L’ancien Parisien récolte la plus mauvaise note de la rencontre (4,5) partagée avec le défenseur, Daniele Rugani, auteur de la faute ayant provoqué le premier penalty.

"On ne sait pas à quoi il sert"

Les commentaires justifiant cette notation sont encore plus sévères. "On ne sait pas à quoi il sert: il ne combine pas, il porte juste le ballon, écrit le journal. Tout simplement inutile." Une appréciation cinglante mais pas tout à fait partagée par les autres journaux italiens. Si la prestation du Français n’a pas été étincelante, le ton est beaucoup plus nuancé. Ses notes fluctuent entre 5 (Corriere della Sera et Sky Sport Italia) et 5,5 (Repubblica) et les commentaires l’accablent moins.

"Il a défié le mur jaune devant la défense, précieux et généreux en repoussant une frappe de Lo Celso, note le Corriere della Sera. Mais il ne jette jamais son dévolu sur l'obstacle (Parejo)." La Repubblica se montre même plutôt flatteuse sur la prestation du Français. "Son début de match est encourageant, il a chuté mais reste l'un des meilleurs de l'entrejeu", note le journal.

A l’issue de la rencontre, Daniele Rugani a davantage récolté les critiques. Patrice Evra, ancien joueur du club, a regretté, sur Amazon, le faible rendement du milieu de terrain en ciblant un autre joueur qu’Adrien Rabiot, le Brésilien Arthur. "Je suis déçu par le visage que la Juventus a montré ce soir, a pesté l’ancien arrière gauche de l’équipe de France. Max (Allegri) fait toujours des miracles parce qu'il n'y a pas de qualité dans cet effectif, surtout au milieu de terrain, a-t-il regretté. On avait Marchisio, Vidal, Pirlo... Aujourd'hui, je n'ai pas vu Arthur changer de jeu: c'était ce qui comptait ce soir."