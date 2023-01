Lecce: Oudéa-Castéra au "soutien" de Samuel Umtiti, victime d'insultes racistes

Amélie Oudéa-Castéra a condamné ce jeudi les insultes racistes à l’encontre de Samuel Umtiti et Lameck Banda lors du match de Lecce en Serie A. La ministre des Sports appelé à plus de fermeté contre de tels comportements.

Quand il s’agit de rabaisser le niveau, les supporters de la Lazio ne sont pas en reste. Habitués aux tristes coups d’éclat, les fans laziales ont encore fait parler d’eux de la mauvaise manière mercredi, en lançant des injures racistes envers Samuel Umtiti et Lameck Banda lors d’un déplacement à Lecce. Après certaines spécialistes du foot, y compris Gianni Infantino, Amélie Oudéa-Castéra a exprimé ce jeudi son soutien envers les deux joueurs.

"Tout mon soutien à Samuel Umtiti et à son coéquipier, victimes d'injures racistes", a ainsi lancé la ministre des Sports dans un message posté sur les réseaux sociaux via un relais de la prise de position de l’équipe de France.

Oudéa-Castéra: "Jamais cesser, collectivement, de condamner et de combattre"

Le membre du gouvernement français s’est engagé dans une véritable lessive du sport dans le pays aussi bien à la FFF qu'à la FFR. C'en est terminé des dérapages ou des mauvaises gestions, le sport tricolore doit se montrer exemplaire à tous les niveaux. Pour ne pas oublier que le racisme restait un problème sociétal en 2023, Amélie Oudéa-Castéra a appelé à s’unir pour lutter contre ce fléau.

"[Le racisme] Que nous ne devons jamais cesser, collectivement, de condamner et de combattre avec la plus grande fermeté, sur les terrains de sport et partout ailleurs", a poursuivi celle qui amènera la France au rendez-vous des JO à Paris en 2024.