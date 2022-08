Serie B: Thierry Henry investit à Côme et rejoint Fabregas

Thierry Henry investit officiellement en Serie B, du côté de Côme où évolue Cesc Fabregas. Il l’a confirmé ce lundi en conférence de presse.

Thierry Henry enfile une nouvelle casquette. "Un nouveau chapitre de ma vie s’est ouvert. J’ai été footballeur, entraîneur, je collabore avec la Belgique, je travaille à la télé mais quand mon agent m'a parlé de cette opportunité, je n’ai pas hésité". Dans une conférence de presse, l’ancien buteur des Bleus annonce son investissement dans le club de Côme 1907, qui évolue en Serie B.

>> Les infos mercato EN DIRECT

"Côme possède une belle histoire dans le monde, mais pour le moment elle est surtout connue pour la beauté de la ville, pour le lac, note Henry dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. Maintenant, nous espérons que ce sera aussi pour sa force footballistique. Il est temps de faire grandir davantage l'aspect sportif, même si le passé est toujours important et doit être respecté. Nous voulons ouvrir un nouveau chapitre".

"Fabregas et Zambrotta m'ont très bien parlé de cette ville et de ces gens"

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, sa participation dans le club lombard s’élèverait à 1%. Il y retrouvera notamment son ancien coéquipier Cesc Fabregas, qui vient de s’y engager à 35 ans en plus de faire aussi partie de l'actionnariat. "J'ai parlé à Cesc et Zambrotta que j'ai connu à Barcelone et ils m'ont tous les deux très bien parlé de cette ville et de ces gens, explique le Français. D'où ma décision de me lancer dans l'aventure".

En ce qui concerne l’ancien milieu de terrain monégasque, Henry ne veut pas lui promettre un gros temps de jeu. "Je ne sais pas s’il sera titulaire mais je peux vous assurer qu’un joueur de ce calibre donnera un coup de main incroyable, assure-t-il. Il s'entraîne très bien. Il a toujours été un joueur très technique mais aussi intelligent: avec son cerveau il était meilleur que les autres et c'est pourquoi il joue encore maintenant".

L'objectif est de remonter en Serie A, annonce le président Dennis Wise

Le consultant pour Prime Video affirme également qu’il ne sera pas forcément souvent présent à Côme: "Quand je peux, je serai là, sinon il n'y a pas de problème: aujourd'hui, on peut communiquer de plusieurs façons. Et je me ferai entendre". Avec une Ligue 1 à analyser et un poste de sélectionneur adjoint de la Belgique à respecter, son agenda s’annonce ainsi très chargé.

Ancien adversaire d’Henry en Premier League, Dennis Wise est aujourd’hui président du Côme 1907 et se réjouit de telles arrivées. "Le fait qu'Henry et Fabregas nous aient rejoint signifie que nous faisons du bon travail", explique-t-il avant de faire part de ses ambitions. "Outre notre engagement envers la ville, l'objectif sportif est de gagner la Serie A dans un délai relativement court, puis nous voulons régler la question du stade et reconstruire le secteur des jeunes et être compétitifs avec Milan, l'Inter, l'Atalanta, etc...".