Mercato: Di Maria balaye les rumeurs sur son avenir et assure qu'il veut rester à la Juve

S'il a récemment déclaré son amour pour Rosario Central, son club formateur, Angel Di Maria ne songe pas pour autant à un départ de la Juventus cet hiver. C'est ce qu'il a précisé ce jeudi sur ses réseaux sociaux.

"Je n’ai pas l’habitude de donner des explications quand je lis des mensonges, mais là il est temps d’en donner." Dans un long message publié ce jeudi sur son compte Instagram, Angel Di Maria tient à mettre les choses au clair. Contrairement à ce que relaient certains médias ces derniers jours, l’Argentin n’a pas du tout l’intention de quitter la Juventus Turin cet hiver. "Je ne sais pas qui a inventé ça, comme quoi j’allais partir en janvier", regrette-t-il.

"Arrêtez d'inventer des choses"

Tout est en fait parti d’une interview récemment accordée au site de la fédération sud-américaine de football (CONMEBOL) dans laquelle il clame son amour pour Rosario Central, son club formateur. Certains ont interprété ses déclarations comme un cruel désaveu pour la Juve, qu’il a rejoint libre l’été dernier après sept saisons à Paris. "Ce que j’ai dit sur Rosario, je le dis depuis le jour où je suis parti pour rejoindre l’Europe en 2007. Ça ne veut pas du tout dire que je veux partir aujourd’hui, je ne vais pas non plus partir en janvier. Arrêtez d’inventer des choses", poursuit l’attaquant de 34 ans, qui n’a pu disputer que sept rencontres avec la Vieille Dame depuis son arrivée, la faute à des problèmes physiques récurrents.

"Je suis très heureux dans ce grand club, très heureux dans cette ville. Et quand je serai à nouveau bien physiquement, je donnerai le meilleur de moi-même comme je l’ai toujours fait, ici et partout où j’ai joué. J'aime jouer au football, je n'aime pas regarder les matchs chez moi, j'aime les jouer, alors s'il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous lisez car cela ne sert à rien, cela ne fait que ternir mon nom et le nom du club. Merci", conclut Di Maria, actuellement sous contrat jusqu'en 2023 avec la Juve, 8e de Serie A et déjà éliminée de la Ligue des champions.