AC Milan: Giroud certain de briller avec Ibrahimovic

Olivier Giroud a profité de sa présentation aux médias lundi pour aborder le sujet de son association avec Zlatan Ibrahimovic. Le nouveau joueur de l’AC Milan ne doute pas qu’elle sera très fructueuse.

Lancé en amical contre Nice ce samedi, Olivier Giroud (34 ans) n’a eu besoin que de cinq minutes pour inscrire son premier but et offrir un nul (1-1) à l’AC Milan. Arrivé en provenance de Chelsea lors du mercato estival, le buteur français a réussi des débuts parfaits et ne manque pas d’ambition avec le club milanais. Face à la presse ce lundi, le champion du monde 2018 a confirmé son impatience à l’idée d’être associé à Zlatan Ibrahimovic (39 ans).

"C’est un grand honneur pour moi d’avoir l’occasion de jouer avec un champion comme Ibrahimovic, a lancé Olivier Giroud dans des propos rapportés par Sky Sports Italia. […] Je pense qu’Ibra et moi pourrions être complémentaires indépendamment des tactiques que choisira le coach, il est facile de jouer avec un joueur avec ses qualités et sa personnalité."

Ibra en 10 et Giroud en pointe?

Blessé à quelques semaines de l’Euro 2021 qu’il devait disputer avec la Suède, Zlatan Ibrahimovic travaille pour revenir à temps pour la reprise de la Serie A, et un premier match à jouer sur le terrain la Sampdoria le 23 août. Avant de fouler les terrains italiens ensemble, Olivier Giroud et l’ancien attaquant du PSG ont déjà multiplié les échanges. Visiblement, le Français a déjà une petite idée de la manière dont ils pourraient être associés.

"Je pense que les grands joueurs peuvent s’adapter et se comprendre sur le terrain, j’ai mes propres caractéristiques et Ibra a les siennes. Je pense qu’il n’est pas impossible de jouer ensemble, a encore assuré le récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea. Je pense qu’Ibra a plus joué le rôle de numéro 10 dernièrement, mais Milan possède beaucoup de joueurs de qualité et nous sommes tous ici pour travailler. […] Je ne peux pas attendre qu’Ibra soit à nouveau disponible pour pouvoir apporter ensemble notre contribution."

Qualifiés pour la Ligue des champions après huit années d’absence, les Rossoneri espèrent bien négocier leur retour dans la prestigieuse compétition. Egalement soucieux de concurrencer la Juventus et l’Inter en championnat, l’AC Milan aura bien besoin de ses deux vétérans pour briller sur tous les tableaux.

Bonne nouvelle, Olivier Giroud semble ravi de pouvoir jouer avec le bouillant et très exigeant Zlatan Ibrahimovic.