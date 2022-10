Serie A: grâce à un doublé de Rabiot, la Juve enchaîne contre Empoli

La Juventus Turin a enfin enchaîné deux succès de rang en championnat en écrasant l'Empoli (4-0), grâce notamment à un doublé d'Adrien Rabiot, son deuxième de la saison, vendredi en ouverture de la 11e journée de Serie A.

Après le succès dans le derby contre le Torino (1-0), la Juve a enchaîné, pour la première fois de la saison, deux succès consécutifs en Serie A. Ce vendredi, la Vieille Dame a corrigé Empoli (4-0), grâce notamment à un doublé signé Adrien Rabiot.

Rabiot de retour en forme, une excellente nouvelle pour les Bleus

Cette victoire va ramener un peu de confiance chez des Turinois encore loin au classement (7e, à sept points du leader Naples) après leur début de saison sur courant alternatif. S'il est toujours privé de nombreux joueurs, blessés (Pogba, Chiesa, Di Maria, Bremer), le club turinois affiche une envie nouvelle depuis la gifle subie en Ligue des champions à Haïfa (0-2), qualifiée de "honte" par le président Andrea Agnelli.

Une envie incarnée notamment par Adrien Rabiot, auteur en fin de rencontre d'un doublé (82e, 90e+4) qui a récompensé son match plein. Il a signé le 3-0 d'un coup de tête sur corner - le gardien a arrêté le ballon mais quelques centimètres derrière la ligne - puis le 4-0 tel un avant-centre à la conclusion d'un ultime contre.

L'ex-milieu du PSG, qui avait déjà réussi un doublé en Ligue des champions à l'aller contre le Maccabi (3-1) en C1, confirme sa grande forme à quelques semaines du Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre), alors que les Bleus s'inquiètent du forfait de N'Golo Kanté et de l'absence possible de Paul Pogba, les cadres du milieu.

"On ressemble un peu plus à une équipe" se réjouit Allegri

Moise Kean en début de match (8e) et Weston McKennie à l'entame de la seconde période (56e) avaient mis la Vieille Dame sur la voie du succès contre des Toscans (11e) qui ont fait illusion pendant les 45 premières minutes avant de s'écrouler. Kean a lui aussi montré une grande faim à la pointe de l'attaque. L'Italien a été récompensé en signant son premier but de la saison, en coupant un centre au cordeau de Filip Kostic, déjà après une accélération tranchante d'Adrien Rabiot côté gauche (8e).

Malgré son but rapide, la Juve a eu du mal à maintenir le rythme élevé du début de match, comme trop souvent cette saison, s'attirant même quelques sifflets de ses tifosi. L'Empoli, maître du ballon au premier acte, n'a toutefois été guère dangereux que sur une frappe de Mattia Destro, bien repoussée par Wojciech Szczesny (32e). Après le deuxième but, sur une tête de McKennie, tout est devenu plus simple pour les Bianconeri. "On ressemble un peu plus à une équipe. On devait donner une confirmation à la victoire contre le Torino", s'est félicité Allegri.