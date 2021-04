Super League: l'Atlético et l'Inter annoncent à leur tour leur retrait du projet

L'Atlético de Madrid et l'Inter Milan sont les premiers club hors Premier League à renoncer à la Super League. Ils ne sont plus que quatre à être officiellement dans le projet.

Et deux de plus. Ou de moins, c'est selon. Ce mercredi midi, l'Atlético de Madrid et l'Inter Milan ont officiellement annoncé leur retrait de la Super League. Ce sont les deux premiers clubs hors PL à prendre une telle décision. Dans la nuit de mardi à mercredi, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool et Chelsea avaient tour à tour claqué la porte du projet de nouvelle compétition européenne.

>> La crise de la Super League en direct

"Le conseil d'administration de l'Atlético de Madrid, réuni ce mercredi matin, a décidé de communiquer formellement à la Super League et au reste des clubs fondateurs sa décision de ne pas formaliser finalement son adhésion au projet. L'Atlético de Madrid a pris la décision lundi dernier de rejoindre ce projet en réponse à des circonstances qui n'existent plus aujourd'hui. Pour le club, l'harmonie est essentielle entre tous les groupes qui composent la famille rojiblanca, en particulier nos fans", détaillent les Colchoneros sur leur site internet. "La première équipe et son entraîneur se sont montrés satisfaits de la décision du club, sachant que les mérites sportifs doivent prévaloir sur tout autre critère."

Mercredi matin, l'Inter Milan s'était déjà désolidarisée du projet, sans pour autant faire d'annonce officielle. C'est désormais chose faite. "Le FC Internazionale Milano confirme que le Club ne fait plus partie du projet Super League. Nous nous engageons toujours à offrir aux supporters la meilleure expérience de football; l'innovation et l'inclusion font partie de notre ADN depuis notre fondation. Notre engagement avec toutes les parties prenantes pour améliorer l'industrie du football ne changera jamais", argumente le club lombard.

Il ne reste plus que quatre clubs engagés

Après ces deux annonces, il ne reste plus que quatre clubs officiellement engagés en Super League : le Real Madrid, le Barça, la Juventus de Turin et l'AC Milan. Le sort de la compétition ne fait désormais plus de doute, Andrea Agnelli ayant lui-même concédé que le projet était enterré sans les clubs anglais.

Mercredi matin, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, s'est réjoui de la décision des clubs ayant choisi d'abandonner le projet. "L'important maintenant est d'aller de l'avant, de rebâtir l'unité dont ce sport jouissait auparavant, et d'avancer ensemble", a-t-il déclaré dans un communiqué. Le football semble proche de définitivement fermer la page Super League.