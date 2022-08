Affaire Pogba: Paul Pogba affirme avoir versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations

Paul Pogba a indiqué aux enquêteurs avoir versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations entre mars et juillet dernier, selon les informations de M6 confirmées par BFM et RMC Sport. Ce qui confirme la piste de l'extorsion dont aurait été victime le joueur.

L'affaire Pogba s'éclaircit peu à peu. Le milieu de terrain de la Juventus Turin a indiqué aux enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) avoir versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations entre mars et juillet dernier, comme annoncé par M6 et confirmé par BFM et RMC Sport. Des révélations de poids, alors que les avocats du joueur avaient dénoncé "des menaces et des tentatives d'extorsion", au lendemain de la prise de parole de son frère Mathias dans une vidéo.

Une enquête ouverte pour extorsion et tentative d'extorsion

L’enquête confiée aux services de la DCPJ essaye de vérifier les affirmations de l'international français. Par ailleurs, l’enquête ouverte le 3 août dernier l’est pour "Extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée", et non pas simplement pour une tentative. Une nomination qui semble indiquer que les enquêteurs supposent qu’il y a bien eu une extorsion.

Ce dimanche soir, France Info détaillait le récit de ce que Paul Pogba aurait dit aux enquêteurs: intimidations de la part d'une bande, dont aurait fait partie son frère Mathias ainsi que des hommes armés et cagoulés, somme de 13 millions d'euros réclamée, fausse demande de maraboutage sur Kylian Mbappé...

Les violentes accusations de Mathias Pogba

Dans la foulée, Mathias Pogba a de nouveau pris la parole sur son compte Twitter pour charger encore son frère. "J'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, écrivait l'ancien attaquant de Belfort. Quand tout sera dit, les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre." Ce lundi, Noël Le Graët a également réagi à cette affaire. "J’adore Paul. J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France", a déclaré le président de la FFF à notre micro.