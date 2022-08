Affaire Pogba: Paul Pogba a payé près de 100.000 euros à ses extorqueurs

Selon les informations de RMC, Paul Pogba a bien versé de l'argent à d'anciennes fréquentations pour un montant atteignant près de 100.000 euros. Cela n'aurait pas contenté ses extorqueurs qui réclament 13 millions d'euros au milieu de terrain de la Juventus et de l'équipe de France.

Le puzzle se reconstitue peu à peu. L'extorsion dont aurait été victime Paul Pogba aurait coûté environ 100.000 euros au joueur, bien loin de la somme réclamée par ses maîtres-chanteurs, selon les informations du service Police-Justice de RMC.

Dans son audition du 9 août dernier, le joueur a effectivement affirmé qu'à la suite des diverses pressions qu'il a subies en mars dernier dont la demande de 13 millions d'euros, il avait commencé à verser de l'argent à ses anciennes fréquentations.

Les extorqueurs auraient poursuivi leurs pressions sur le joueur jusqu'à l'étranger

Au total, le joueur a payé environ 100.000 euros, pensant sans doute gagner du temps et contenter les extorqueurs. En réalité, cela ne les aurait pas calmé et la demande de versement des 13 millions d'euros aurait été renouvelée, avec des pressions sur le joueur jusqu'à l'étranger, en Angleterre et en Italie. Acculé, Paul Pogba explique ainsi qu'il a finalement porté plainte, d'abord en Italie, avant d'être entendu en France.

D'après le joueur, il n'y a pas d'histoire de "marabout" autour de Kylian Mbappé, contrairement à ce qu'affirme son frère Mathias qui prétend avoir des preuves de cela.

Selon le champion du monde 2018, ses anciennes connaissances estiment qu'il doit de l'argent "à ceux qui l'ont protégé pendant des années", à ceux qui ont "assuré (sa) sécurité". Tel serait le fond de l'extorsion et de la tentative qui a continué, d'après le récit fait par Paul Pogba auprès des enquêteurs.

Un juge d'instruction saisi dans les prochains jours?

Côté procédure, le parquet de Paris a bien ouvert une enquête préliminaire mais pourrait saisir un(e) juge d'instruction dans les jours qui viennent (probablement avant la fin de la semaine).

D'ici-là, aucune audition n'est programmée ni pour le milieu de l'équipe de France ni pour aucun de ses proches. L'enquête se poursuit pour vérifier de nombreux points et pour tenter d'identifier tous les protagonistes de l'affaire qui secoue le football français à moins de trois mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar.