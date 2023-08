Barça: Sergi Roberto aurait rejeté une offre venue d'Arabie saoudite

Selon le quotidien catalan Sport, une offre de 15 millions d'euros en provenance de l'Arabie saoudite aurait été faite pour Sergi Roberto, mais le latéral n'était pas intéressé par cette perspective lors du mercato estival. Avec une dernière année de contrat, l'Espagnol veut rester au FC Barcelone.

Après le départ d'Ousmane Dembélé au PSG, c'est au tour de Sergi Roberto d'être convoité sur le marché des transferts. Selon le quotidien catalan Sport, le FC Barcelone aurait reçu une offre de 15 millions d'euros en provenance de l'Arabie saoudite pour Sergi Roberto.

Si le club catalan avait autorisé son joueur à discuter avec la formation venue du Golfe, dont le nom n'a pas filtré, le latéral droit a refusé ces avances.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Sergi Roberto parmi les capitaines du Barça

Le latéral du Barça a toute la confiance de Xavi, mais devrait probablement disputer sa dernière saison avec le club blaugrana. Avec l'arrivée de Deco en tant que nouveau directeur sportif du FC Barcelone, la politique du club pourrait changer à l'avenir.

Suite au départ de Sergio Busquets à l'Inter Miami, c'est Sergi Roberto qui avait hérité du brassard de capitaine, choisi par un vote. Dans l'ordre, ce sont ensuite Marc André ter Stegen, Ronald Araujo et Frenkie de Jong qui ont été nommés vice-capitaines.

Un élément crucial du Barça

A 31 ans, Sergi Roberto a d'ores et déjà disputé 350 matchs en 13 saisons avec le Barça, avec lequel il a notamment gagné sept Liga et deux Ligue des champions. C'est notamment lui qui avait inscrit le but final de la remontada, contre le PSG en mars 2017.

Une réalisation dans les dernières secondes de la rencontre qui a fait de lui un chouchou des supporters catalans. La saison dernière, Sergi Roberto avait disputé 33 matchs dont 22 en étant titulaire, pour 4 buts inscrits et 3 passes décisives.