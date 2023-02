Argentine: le gouvernement pourrait imprimer des billets de banque à l'effigie de Lionel Messi

Alors que l’Argentine fait face à une grave crise économique, le gouvernement envisage de mettre le visage de Lionel Messi sur les billets de 10.000 pesos (50 euros). Une façon aussi de célébrer le sacre de l'Albiceleste en Coupe du monde.

Ce n’est un secret pour personne, Lionel Messi est une icône en Argentine, encore plus depuis le triomphe de l’Albiceleste en finale de la Coupe du monde, le 18 décembre dernier, face à l’équipe de France. La victoire de la sélection a d’ailleurs mis du baume au cœur aux habitants, qui connaissent une crise économique importante depuis quelques mois.

Afin de relancer le pays, le gouvernement pourrait se laisser tenter par une idée: imprimer des billets de banque de 10.000 pesos (50 euros) à l’effigie de Lionel Messi. "Je miserais sur quelque chose qui a à voir avec le cœur des Argentins, c'est-à-dire un billet symbolique, quelque chose en rapport avec la Coupe du monde, par exemple. Je ferais carrément un billet de banque Messi”, a avoué Silvina Batakis, la directrice de la Banque de la Nation, dans des propos relayés par La Nacion.

Messi ou Maradona ?

Si le projet du billet est encore à l’étude, le visage associé est également en discussion. "Différents noms sont en train d'être analysés. Les plus jeunes diraient que le 10 est Messi, c'est une grosse dispute (entre Lionel Messi et Diego Maradona, ndlr)", poursuit Silvina Batakis. Mais avant de penser à la création de coupures de 10.000 pesos, le gouvernement argentin a confirmé le lancement des nouveaux billets de 2.000 pesos “dès que possible”. Ces derniers, qui arboreront les visages des Dr Ramon Carrillo et Cecilia Grierson, seront mis en circulation en juin.

Selon les informations de La Nacion, il n’est pas encore prévu d’émettre des billets d’une plus grande valeur. Il faudra donc attendre un peu avant de voir La Pulga dans les porte-monnaies.