Barça: "Aucun joueur ne m’a dit non", Xavi relance le dossier Haaland

Xavi Hernandez a abordé le sujet de l’avenir d’Erling Haaland lors de sa conférence de presse organisée mercredi à la veille du huitième de finale aller de Ligue Europa entre le Barça et Galatasaray.

A l’instar de Kylian Mbappé dont l’avenir suscite un énorme engouement entre le PSG et le Real Madrid, le futur d’Erling Haaland fait l’objet de nombreuses rumeurs. Outre Manchester City et les Merengue, le nom du Barça revient souvent parmi les destinations favorites du "Cyborg" de 21 ans. Face à la presse ce mercredi, Xavi a entretenu l’espoir des supporters du club blaugrana mais n’a pas confirmé l’existence d’une rencontre en privé avec Erling Haaland.

"Vous confirmez que nous avons eu une entrevue? Moi je ne sais pas, a lancé amusé le technicien catalan en direction des journalistes à la veille du match de Ligue Europa contre Galatasaray. Bien sûr que c’est le bon moment pour signer au Barça. C’est le meilleur club du monde."

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Xavi a eu toutes ses cibles au mercato

Brillant avec Dortmund cette saison et déjà auteur de 23 buts en 20 rencontres, Erling Haaland semble bien parti pour franchir un nouveau cap l’été prochain en rejoignant un grand club européen. Selon les dernières indiscrétions de la presse espagnole, le duel entre le Real Madrid et le Barça se serait même intensifié ces dernières semaines à ce sujet. Avant d’affronter Galatasaray en huitième de finale aller de Ligue Europa (jeudi dès 21h sur RMC Sport Live 4), Xavi Hernandez s’est amusé à entretenir le doute et a rappelé qu’il avait réussi à attirer plusieurs joueurs de renom en janvier dernier.

"Je le répète, aucun footballeur n’a jamais dit non au Barça depuis que je suis entraîneur", a souligné l’entraîneur de l’équipe catalane. Une petite phrase fait déjà réagir du côté de l’Espagne. Après avoir attiré Ferran Torres, Adama Traoré et même Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, le Barça ne manque pas d’ambition pour le mercato estival.

>> Barça-Galatasaray c’est ce jeudi en exclusivité sur RMC Sport

Xavi et Laporta ont redressé le club

Longtemps freiné par des finances dans le rouge, le club catalan a retrouvé de la sérénité depuis l’arrivée de Joan Laporta en tant que président en mars 2021. Le dirigeant caresse l’espoir de faire du fabuleux norvégien la star d’un Barça new-look. Encore faut-il que le sportif reste à la hauteur des cadors. De ce côté-là aussi, Xavi a bien redressé la barre.

Malgré un début de saison compliqué, Barcelone enchaîne les bons matchs depuis son arrivée sur le banc de l’équipe première. Troisième de Liga et toujours en course pour une place sur le podium, le Barça fait même partie des favoris pour le titre en Ligue Europa. Le genre d’arguments qui pourraient bien faire la différence et séduire Erling Haaland.