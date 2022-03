Mercato: la presse espagnole relance le Clasico Real-Barça pour Haaland

Les journaux pro-Real et pro-Barça ont multiplié les grandes annonces autour de l’avenir d’Erling Haaland ce jeudi. Le buteur norvégien du Borussia Dortmund fait toujours l’objet d’une grosse bataille entre les deux rivaux espagnols en vue du prochain mercato.

A l’origine, toute l’Europe ou presque voulait Erling Haaland. Mais les semaines passant, la liste des clubs où le phénomène du Borussia Dortmund est annoncé s’est réduite à un trio composé de Manchester City, du Barça et du Real Madrid. Si la piste anglaise n’est pas refermée, les journaux espagnols font état d’un duel entre club blaugrana et club merengue.

A quelques semaines du Clasico sur le terrain, le 20 mars en Liga, les deux géants du football espagnol se livre une énorme bataille pour tenter d’attirer l’attaquant norvégien de 21 ans. Et quand le journal AS assure que le Real tient un accord avec le "Cyborg" du BVB, la presse catalane répond presque du tac-o-tac en faisant état d’une rencontre entre Erling Haaland et Xavi à Munich.

Halaand voudrait le Real...mais en 2022

Toujours soucieux de chiper Kylian Mbappé au PSG à la fin de son contrat en juin prochain, le Real Madrid ne devrait pas être capable de boucler le recrutement du Français en même temps que celui d’Erling Haaland. Le club présidé par Florentino Perez aurait ainsi imaginé le plan de signer le Scandinave en 2023. Selon AS, un accord de principe existerait déjà via un sponsor pour lui permettre de toucher pendant un an le même salaire qu’au Real tout en restant en Bundesliga.

Mais voilà, malgré ce potentiel rapprochement, l’homme aux 23 buts et 6 passes décisives en 20 matchs cette saison voudrait signer à Madrid dès 2022. Pas question d’attendre une année de plus à Dortmund alors qu’un cador européen, et prétendant à la Ligue des champions, espère l’engager.

Une rencontre Xavi-Haaland?

La chose semble pourtant bien engagée entre le protégé de Mino Raiola et la direction madrilène. C’était sans compter sur le Barça et son très actif président Joan Laporta. Si Ronald Koeman s’est plaint de ne pas avoir sa chance ou les moyens de recruter, Xavi semble bénéficier de plus de largesse. Grâce à la belle évolution du club ces derniers mois sur le plan économique, Barcelone ne manque pas d’ambition en matière de recrutement.

A tel point que le quotidien local L’Esportiu, repris notamment par Sport, assure également ce jeudi que l’entraîneur de l’équipe première s’est envolé pour Munich mardi dernier afin d’y rencontrer Erling Haaland en compagnie de Jordi Cruyff, secrétaire technique du Barça.

Présent dans la cité bavaroise afin d’y recevoir un traitement pour sa blessure musculaire, le Norvégien aurait ainsi échangé avec le technicien catalan autour d’un éventuel transfert. Contrairement au Real, dont la priorité pour 2022 reste Kylian Mbappé, le Barça semble prêt à faire les efforts financiers pour recruter Erling Haaland dès le prochain mercato estival. Si la fin de saison sportive des deux rivaux s’annonce intense, la bataille dans les coulisses risque bien de l’être tout autant. Si ce n’est plus.