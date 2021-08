Barça: l'offre de la dernière chance déjà refusée par Messi?

Barcelone a déjà reçu une fin de non-recevoir de la part du clan Messi selon le journal sud-américain Olé. Si le club catalan lui a proposé un dernier contrat, l’Argentin l’a déjà refusé.

Les heures défilent et les informations concernant l’avenir de Lionel Messi s’enchaînent les uns après les autres. Du côté de la Catalogne, les médias locaux ont fait été dans la nuit de lundi à mardi d’une offre de la dernière chance du Barça auprès du clan Messi.

Dans la foulée, le quotidien argentin Olé assure que le sextuple lauréat du Ballon d’or l’a déjà refusée et se trouve toujours plus proche de rejoindre le PSG. Attendu avec impatience par les supporters, et certains joueurs franciliens, l’attaquant de 34 ans devrait rapidement s’engager avec le club de Ligue 1.

>> Les soubresauts du dossier Messi sont sur RMC Sport

Paris et Messi à l’heure des détails

Le journal sud-américain annonce avec confiance que Lionel Messi sera bien un joueur du PSG lors de la saison 2021-2022. Un accord "quasi-total" existe désormais entre la star de l’Albiceleste et le club parisien.

L’offre du Barça, qui reste grandement limité par le plafond salarial imposé par la Liga, serait arrivée trop tard pour faire vaciller la position du PSG. La direction francilienne se trouve dans une situation idéale dans ce dossier, avec une solide avance sur tous ses potentiels rivaux.

"Tout est en marche pour que Léo voyage dans les prochaines heures, sauf une catastrophe", a même confirmé à Olé en début de matinée, une source impliquée dans les négociations. Il va encore falloir s’armer de patience avant l’officialisation de "La Pulga".

Un tel recrutement s’accompagne de nombreux détails contractuels à finaliser sans pour autant remettre en question en son arrivée à Paris. Si bien que la problématique du moment n’est plus de savoir si Lionel Messi signera à Paris. Désormais on s’interroge sur le moment précis où il deviendra le nouveau fleuron de l’armada parisienne.